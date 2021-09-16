15 bin öğretmen atama | İngilizce öğretmeni kaç kişi atanacak? İngilizce atama kontenjan ve branş dağılımı

15 bin öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan atama bekleyen öğretmen adaylarını sevindirdi. Erdoğan 15 bin atama yapılacağını açıkladı. Atama bekleyen öğretmenler 15 bin atamada kendi branşlarında ne kadar alım olacağını merak edip araştırmaya başladı. İngilizce öğretmeni olarak atanmayı bekleyenler de İngilizce öğretmeni kaç kişi atanacak? İngilizce atama kontenjan ve branş dağılımı ne kadar? 15 bin atamada ne kadar İngilizce öğretmeni atanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. 15 bin öğretmen atamasına dair kontenjanlar ve branş dağılımı henüz açıklanmadı ancak haberimizde tahmini atama rakamlarına göz atabilirsiniz.

15 bin öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan atama bekleyen öğretmen adaylarını sevindirdi. Erdoğan 15 bin atama yapılacağını açıkladı. Atama bekleyen öğretmenler 15 bin atamada kendi branşlarında ne kadar alım olacağını merak edip araştırmaya başladı. İngilizce öğretmeni olarak atanmayı bekleyenler de İngilizce öğretmeni kaç kişi atanacak? İngilizce atama kontenjan ve branş dağılımı ne kadar? 15 bin atamada ne kadar İngilizce öğretmeni atanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. 15 bin öğretmen atamasına dair kontenjanlar ve branş dağılımı henüz açıklanmadı ancak haberimizde tahmini atama rakamlarına göz atabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan atama bekleyen binlerce öğretmeni sevindiren bir açıklama geldi. Erdoğan yaptığı açıklamada "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra binlerce kişi branş ve kontenjan dağılımlarının belli olup olmadığını araştırmaya başladı. İngilizce öğretmenleri de 15 bin öğretmen atamasına kendi branşlarında ne kadar atama yapılacağını merak ediyor. Peki 15 bin öğretmen atamasında İngilizce kaç kişi atanacak?

İngilizce öğretmeni kaç kişi atanacak?

15 bin öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımları henüz belli olmadı. 20 bin öğretmen ataması branş dağılımına bakılıdğında İngilizce öğretmeni atama sayısının 1739 olduğu görülüyor. 15 bin öğretmen atamasında da yaklaşık olarak aynı sayıda İngilizce öğretmeni atanması bekleniyor.

İngilizce öğretmeni atama kontenjan ve branş dağılımı ne kadar olur?

Tahmin olarak yapılan değerlendirmede İngilizce öğretmeni atamasının 1500 civarı olacağı tahmin ediliyor.

15 bin atama branş dağılımı ve kontenjan ne kadar?

15 bin öğretmen ataması yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan'ın açıklamasından sonra atama bekleyen binlerce kişi 15 bin atama branş dağılımı ve kontenjan ne kadar? sorusunu sormaya başladı. Mlli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

20 bin öğretmen ataması

2021 yılında 20 bin öğretmen ataması yapılmıştı. 15 bin öğretmen atamalarında kontenjan ve branş dağılımı 20 bin öğretmen atamasındaki kontenjan ve branş dağılıma benzer olabilir. İşte 2020 öğretmen ataması branş, kadro ve kontenjan detayları...

15 bin öğretmen ataması takvimi

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.