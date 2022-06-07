12. sınıfta devamsızlıktan kalma var mı? Lise son sınıf devamsızlık kalktı mı? Lise devamsızlıktan kalma kalktı mı? Devamsızlığı olan 12. sınıflar diploma alacak mı? soruları okulların kapanmasına sayılı günler kala 12. sınıf öğrenciler tarafından sıkça sorulmaya başlanmıştı. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin bir çoğu okulunda istemeden de olsa devamsızlık sınırını aşmıştı. Sınıfta kalma korkusu yaşayan lise 12. sınıf öğrencilerini rahatlatacak açıklama Bakan Özer'den geldi. Peki lise 12. sınıflarda devamsızlıktan sınıfta kalma kalktı mı?

12. sınıfta devamsızlıktan kalma var mı? Lise son sınıf devamsızlık kalktı mı? Lise devamsızlıktan kalma kalktı mı? Devamsızlığı olan 12. sınıflar diploma alacak mı? soruları okulların kapanmasına sayılı günler kala 12. sınıf öğrenciler tarafından sıkça sorulmaya başlanmıştı. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin bir çoğu okulunda istemeden de olsa devamsızlık sınırını aşmıştı. Sınıfta kalma korkusu yaşayan lise 12. sınıf öğrencilerini rahatlatacak açıklama Bakan Özer'den geldi. Peki lise 12. sınıflarda devamsızlıktan sınıfta kalma kalktı mı?

Miliyonlarca lise 12. sınıf öğrencisi YKS sınavı hazırlığında. Lise son sınıfta takviye eğitimleri ve kurslar ile lisede devamsızlık sınırını aşan öğrencilerde sınıfta kalma korkusu vardı. YKS sınavına hazırlanırken telaş yaşayan öğrencilerin içine su serpen açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

12. sınıfta devamsızlıktan kalma var mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor. Milli Eğitim Bakanı Özer 12. sınıflarda devamsızlık sorunu ile ilgili şunları söyledi: 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın.

Lise son sınıf devamsızlık kalktı mı?

Devamsızlık sorunu yaşayan lise 12. sınıf öğrencileri Bakan Özer'in açıklaması ile sevindi. Özer açıklamasında devamsızlıktan 12. sınıf öğrencilerin sınıfta kalmayacağını belirtti.

Sınıf tekrarı koşulları 2022

2021-2022 eğitim öğretim döneminde lisede sınıfta kalma uygulaması olacak, yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar, 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak. İşte lisede sınıfı geçme koşulları;

Yıl sonu ortalama puanu 50 veya üzerinde olan öğrenciler doğtudan sınıfı geçer.

Öğrencinin ortalama puanı 50 ve üzerinde ve 3 zayıfı olan öğrenci sınıfı zayıfsız geçer.

Ortalaması 50 puanın altında ve 3 zayıfı olan öğrenciler kaldığı derslerden sorumlu olarak sınıfı geçer.

Ortalaması 50 puanın altında ve 4 veya 4 ten fazla zayıfı olan öğrenci sınıfta kalır, sınıf tekrarı yapar.