Lisede kaç zayıfla sınıf geçilir? Lisede 3 zayıfla sınıf geçilir mi, sınıfta kalınır mı? Lisede 4 dersi 1 (zayıf) olan sınıf tekrarı mı yapar? 2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala öğrenciler ve veliler dönem sonu derslerinin ortalamasını merak edip araştırmaya başladı. 17 Haziran'da karnelerini almaya hazırlanan öğrencilerin pek çoğunun karnesinde 3'ten fazla zayıf bulunuyor. Karnesinde zayıfları olan öğrenciler sınıfı nasıl geçeceklerini araştırmaya başladı. Peki karnesinde 3 yada 4 zayıfı olan öğrenciler lisede sınıfta kalıp kalmayacaklarını merak ediyor.

Lisede kaç zayıfla sınıf geçilir? Lisede 3 zayıfla sınıf geçilir mi, sınıfta kalınır mı? Lisede 4 dersi 1 (zayıf) olan sınıf tekrarı mı yapar? 2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala öğrenciler ve veliler dönem sonu derslerinin ortalamasını merak edip araştırmaya başladı. 17 Haziran'da karnelerini almaya hazırlanan öğrencilerin pek çoğunun karnesinde 3'ten fazla zayıf bulunuyor. Karnesinde zayıfları olan öğrenciler sınıfı nasıl geçeceklerini araştırmaya başladı. Peki karnesinde 3 yada 4 zayıfı olan öğrenciler lisede sınıfta kalıp kalmayacaklarını merak ediyor.

Lisede sınıf geçme koşulları eğitim öğretim yılının sonuna gelinirken öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. MEB'in belirlediği kurallar çerçevesinde sınıfta kalmak için öncelikli olarak devamsızlık sınırının aşılması gerekior. Ayrıca dönem sonu ortalaması da sınfı geçmede önemli bir rol oynuyor.

Lisede kaç zayıfla sınıf geçilir?

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçmektedirler. Yıl sonu ortalaması 50'nin üstünde olan öğrenciler kaç zayıfı olursa olsun sınıfta kalmazlar. Zayıf oldukları derslerden sorumlu olarak sınıf geçerler.

Lisede 3 zayıfla sınıf geçilir mi, sınıfta kalınır mı?

Lisede dönem sonu ortalaması 50'nin üzerinde ise 3 ders ve fazla zayıfı olan öğrenciler doğrudan sınıfı geçer. Ortalaması 50'nin altında olan öğrencilerin 3 zayıfı varsa derslerden sorumlu olarak sınıfı geçer. Ancak yıl sonu ortalaması 50'nin altındaysa ve 3 dersten fazla yani 4 dersten fazla zayıfı olanlar sınıf tekrarı yapar.

Lisede 4 dersi 1 (zayıf) olan sınıf tekrarı mı yapar?

Lisede 4 dersi zayıf yani 1 olan öğrencilerin sınıf tekrarı yapıp yapmayacağına dönem sonu not ortalaması karar verecek. Dönem sonu ortalaması 50'nin üzerindeyse 4 zayıfla sınıfta kalınmaz. 50'nin altındaysa 4 zayıf ile sınıf tekrarı yapılır.

Bir öğrenci öğrenim süresi içinde kaç defa sınıf tekrarı yapabilir?

Doğrudan, yıl sonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.