Ersin Sezer Kimdir?

1993 yılında Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dünyaya gelen Ersin Sezer, ilk okuldan üniversiteye kadar olan eğitimi hayatını Türkiye'de sürdürdü. Bunun ardından Bilkent Üniversite'sini yüksek başarı ile tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini almak için Almanya'nın belki de en iyi üniversitesi olan Universitat Hamburg'da eğitim aldı. Tam burslu şekilde Avrupa Hukuku üzerine yüksek lisans yapan Sezer, özel bir şirkette bir süre boyunca hukuki süreçlerde danışmanlık yaptı.

Ersin Sezer'in futbol camiasına 20 yaşında o dönemki adı ile Lig TV ile adımını attı ve FourFourTwo dergisi yayın hayatını sonlandırana kadar burada da yazarlık yaptı. Avrupa Hukuku yüksek lisansını Hamburg'ta tamamladı. Futbol eğitimini de Almanya'da alırken, ilk profesyonel antrenörlük deneyimini de Almanya alt liglerinde yaşadı. 25 yaşından itibaren kendi adı ile açtığı Youtube kanalında Basit Goller Yedik, Çıkış Tüneli ve Bi' Bilene Sor gibi kendine has formatlarda aldığı konuklarla ve Football Manager serileriyle milyonlarca izleyiciye ulaştı. 28 yaşında FB TV ekranlarında yayınlanan Analiz Fenerbahçe programını hazırlayıp sunmaya başladı. Şuanda dijital medyada da Sports Digitale ve Rabona Digital kanallarında hazırladığı programlarda futbol yorumculuğu/moderatörlük yapmakta.

Birçok mecrada binlerce takipçisi olan Ersin Sezer'in sosyal medyada İnstagram-Twitter'da ve birçok dijital mecrada içerikler üretmeye devam ediyor.