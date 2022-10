TOKİ arsa taksitleri artacak mı? Arsa taksitleri her sene (6 ayda 1) yükselir mi? TOKİ ilk evim arsa taksiti sabit mi? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 500 bin konutun 250 binlik kısmı için düğmeye basıldı. Kısa sürede vatandaşlardan milyonlarca başvuru geldi. Arsasını alıp kendi evini kendi yapmak isteyenlere de TOKİ ucuz arsa başvuruları başladı. TOKİ sosyal konut taksitleri memur maaşına orantılı şekilde yılda 2 defa artıyor. Peki arsa taksitleri de yılda 2 kez artacak mı?

Ev almanın hayal olduğu günümüzde hükümet uygun fiyata vatandaşları ev sahibi yapmak için düğmeye bastı. TOKİ eli ile her ilimizde sosyal konut inşasına başlanacak. Sosyal konutların fiyatları piyasaya göre oldukça uygun olacak. TOKİ sosal konutların yanında vatandaşların kendi evlerini kendileri yapması için TOKİ arsa satışı da yapılacak. TOKİ arsa başvurusu yapmak isteyenler taksitlerin her sene yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. Peki TOKİ ilk evim arsa taksidi sabit mi yoksa her 6 ayda bir artacak mı?

TOKİ arsa taksitleri artacak mı?

En marak edilen konuların başında TOKİ arsa fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği. TOKİ son zamanlarda ucuz konut projeleri ile vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Sosyal konut projesinin ardından ilk evim arsa satışları için başvurular başladı. Konut taksit ödemelerinde bilindiği üzer her 6 ayda bir memur maaşına orantılı olarak artış yapılıyordu. Ancak arsa taksitlerinde herhangi bir artış olmayacak. Arsa taksit başlangıcı ne ise vade süresi boyunca aynı kalacak.

Arsa taksitleri her sene (6 ayda 1) yükselir mi?

TOKİ İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak. İş yeri ve arsa sahibi olmak isteyenleri başvuruları hızla artıyor. TOKİ arsa taksitlerine zam gelmeyeceği açıklandı. TOKİ ilk evim arsa taksitleri sabit kalacak.

TOKİ arsa fiyatları ne kadar?

Müstakil parseller, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödeneceği bir modelle vatandaşlarımıza satılacaktır. Hisseli parsellerin ödemesi ise, 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılabilecektir'

TOKİ arsa başvusu son gün ne zaman?

TOKİ ucuz arsa başvuruları 10 Ekim'de başladı. Başvurular 7 Kasım tarihinde sona erecek.

TOKİ ilk evim arsa hangi illerde, nerelerde satıalcak?

Konut amaçlı arsaların; 50 bini İstanbul'da, 100 bini Ankara'da, 25 bini İzmir'de, 45 bini Gaziantep'te, 55 bini Konya'da, 25 bini Kayseri'de, 30 bini Diyarbakır'da, 28 bini Eskişehir'de, 26 bini 700 Van'da, 23 bini Antalya'da planlanıyor''

Arsa tapuları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ ucuz arsaya başvuranlar tapuların ne zaman teslim edileceğini de merak ediyor. Erdoğan konuya dair yaptığı açıklamada "Arsa tapuları Aralık ayından itibaren alınabilecek. Arsaların tapularının tamamının dağıtımı 2 yıl içinde bitecek." dedi.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır.