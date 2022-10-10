Aynı evde yaşayan kardeşler TOKİ arsasına başvurabilir mi? Aynı evden 18 yaşından büyük kardeşler TOKİ arsa başvurusu yapabilir mi? TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim'de başladı. Sosyal konut projeleri içerisinde yer alan ucuz arsa başvurularının başlaması merakla bekleniyordu. Kendi evini yapmak isteyen vatandaşların büyük ilgi gösterdiği TOKİ arsalarına kimlerin başvuru yapabileceği de merak konusu. Peki aynı evden 18 yaşından büyük kardeşler ayrı ayrı TOKİ arsa başvurusu yapabilir mi?

Merakla beklenen TOKİ ucuz arsa başvurulari ile ilgili süreç başladı. TOKİ arsasına kendi evlerini yapmak isteyenler "Aynı evde yaşayan kardeşler TOKİ arsasına başvurabilir mi? Aynı evden 18 yaşından büyük kardeşler TOKİ arsa başvurusu yapabilir mi?" soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi geçtiğimiz ay tanıtılmış ve başvurular alınmaya başlanmıştı. Ev sahibi olmanın hayalini kuranların başvurduğu TOKİ sosyal konut projesine olan ilgi oldukça fazla. Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ sosyal konut projelerinin ardından TOKİ arsa satış başvuruları da başladı. Aynı evde yaşayan kardeşler ayrı ayrı olarak TOKİ arsa başvurusu yapıp yapamayacağı sorusuna yanıt arıyor.

Aynı evde yaşayan kardeşler TOKİ arsasına başvurabilir mi?

Aynı evde ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatadaşı gençler TOKİ arsa başvurusu yapabilir. TOKİ arsa başvuruları için istenen ücret ise 500 TL.

Aynı evden 18 yaşından büyük kardeşler TOKİ arsa başvurusu yapabilir mi?

18 yaşından büyük kardeşler aynı evde yaşasa dahi kendi adlarına TOKİ arsa başvurusu yapabilir.

TOKİ arsa başvuru şartları neler?

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

Evi olanlar TOKİ arsa başvurusu yapabilir mi?

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

TOKİ arsa başvuruları ne zaman?

TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü başlayacak. İlk Evinm Arsa başvuruları 7 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

TOKİ ucuz arsa başvurusu nasıl yapılır?

Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları, e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Vatandaşlar, arsa için ise sadece Ziraat Bankasından başvurabilecek.