Evi olanlar TOKİ arsa başvurusu yapabilir mi? Aynı evden karı ve koca (eşler) ayrı ayrı TOKİ ucuz arsa başvurusu yapabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesinde konut başvuruları geçtiğimiz haftalarda alınmaya başlanmıştı. TOKİ arsa satışı başvuruları ise 10 Ekim Pazartesi günü başladı. TOKİ'den ucuz arsa almak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor. Peki TOKİ ucuz arsa başvurusu aynı evden karı koca yapabilir mi? TOKİ arsa başvurusu aynı evde 18 yaşından büyük kardeşler tarafından yapılır mı?

Evi olanlar TOKİ arsa başvurusu yapabilir mi? Aynı evden karı ve koca (eşler) ayrı ayrı TOKİ ucuz arsa başvurusu yapabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesinde konut başvuruları geçtiğimiz haftalarda alınmaya başlanmıştı. TOKİ arsa satışı başvuruları ise 10 Ekim Pazartesi günü başladı. TOKİ'den ucuz arsa almak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor. Peki TOKİ ucuz arsa başvurusu aynı evden karı koca yapabilir mi? TOKİ arsa başvurusu aynı evde 18 yaşından büyük kardeşler tarafından yapılır mı?

Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ sosyal konut projelerine tüm Türkiye genelinde milyonlarca kişi başvurdu. 500 bin konutun inşa edilmesi beklenirken ev yapmak isteyenlere TOKİ ucuz arsa satışı da yapacağını açıklamıştı. TOKİ arsa satışı başvuruları ise 10 Ekim Pazartesi günü başladı. TOKİ arsa başvuruları 7 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek. TOKİ ucuz arsa başvurusu yapmak isteyenler için başvuru şartları da açıklandı. Sosyal konut evlerine bir evde (karı koca) tek bir başvuru yapılacağı açıklanmıştı. Peki TOKİ sosyal arsa başvurusu için karı kocalar ayrı ayrı başvuru yapabilir mi?

Evi olanlar TOKİ arsa başvurusu yapabilir mi?

TOKİ arsa başvuru şartları açıklandı. Buna göre öncelikle maddi durumu yetersiz olanlar ve ev sahibi olmak için kendi evini yapmak isteyenlere TOKİ arsa satışı yapılacak. 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular 10 Ekim Pazartesi günü başladı. TOKİ arsa başvurularına ilginin oldukça yüksek olduğu öğrenildi. Evi olanlar TOKİ arsa başvurusu yapıp yapamayacağı merak konusu. Başvuru şartalrında yer alan şartlardan birisi de şöyle: "Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır."

Aynı evden karı ve koca (eşler) ayrı ayrı TOKİ ucuz arsa başvurusu yapabilir mi?

TOKİ arsa satışı başvurusu yapmak isteyenler aynı evden karı-koca ve kardeşlerin başvuru yapıp yapamayacağı da merak konusu. TOKİ arsa başvurusu için aynı evden (karı-koca) tek bir başvuru alıncağı öğrenildi. Bir evden eşlerin birden fazla başvuru yapması başvuruların geçersiz olacağı anlamına geldiği öğrenildi.

18 yaşından büyük kardeşler ayrı ayrı TOKİ arsa başvurusu yapabilir mi?

18 yaşından büyük olan her bir aynı evde yaşasa dahi kendisi adına TOKİ arsa başvurusunda bulunabilir.

TOKİ arsa başvuru şartları neler?

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

TOKİ arsa başvurusu son gün ne zaman?

TOKİ arsa başvuruları 7 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

TOKİ arsa başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları, e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Vatandaşlar, arsa için ise sadece Ziraat Bankasından başvurabilecek.