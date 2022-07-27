TOGG tahmini fiyatı ne kadar? TOGG diğer araçların satış fiyatını düşürür mü?

TOGG tahmini fiyatı ne kadar? Yerli aracımız TOGG için geri sayım başladı. Sergilendiği günden bu yana taleplerde ve fiyat araştırmalarında artış yaşandı. Peki ama TOGG için öngörülen fiyat aralığı ne oldu? TOGG diğer araçların satış fiyatını düşürür mü? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Yerli aracımız TOGG için geri sayım başladı. Sergilendiği günden bu yana taleplerde ve fiyat araştırmalarında artış yaşandı. Peki ama TOGG için öngörülen fiyat aralığı ne oldu? TOGG diğer araçların satış fiyatını düşürür mü? İşte merak edilen soruların yanıtları...

TOGG tahmini fiyatı ne kadar?

TOGG için belirlenen fiyat henüz açıklanmadı fakat tahmini rakamlar uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Edinilen bilgilere göre TOGG'un 800 bin ila 1 milyon TL arasında olacağı düşünülüyor. Detaylar ve açıklamalar bekleniyor...

TOGG ne zaman yola çıkacak?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu TOGG'un ne zaman yollara çıkacağını duyurdu. Açıklamaya göre 2023 mart ayında TOGG yollarda olacak.

Hisarcıklıoğlu; "Allah nasip ederse inşallah bu sene 29 Ekim'de Türkiye'nin bütün özlük hakları bizim olan TOGG'un fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz. Yüzde 100 elektrikli bütün hakları bizim olan Türkiye'nin olan otomobili dünya piyasasına da sunmuş olacağız. İnşallah 2023 yılının mart ayında hep beraber binmeye başlayacağız. Yozgat'ın yollarında da TOGG'u göreceksiniz" açıklamasını yaptı.

TOGG diğer araçların satış fiyatını düşürür mü?

Yerli otomobil TOGG'un çok rağbet gördüğü ve ön siparişlerin dolduğu biliniyor. Her halukarda yerli ve milli aracı tercih edenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok oldu. Dolayısıyla piyasayı değerlendiren uzmanlar, TOGG'un yollara çıkmasının ardından araç fiyatlarında düşüş yaşanmasını bekliyor.