TOGG açılımı | TOGG ortakları kimler?

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG C SUV modeli görücüye çıktı. TOGG hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. TOGG ortakları kimler? 2023 yılının ilk çeyreğinde seri üretime geçileceği bildirilen TOGG'un açılımı da araştırılıyor. İşte detaylar...