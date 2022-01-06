TOGG açılımı | TOGG ortakları kimler?
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG C SUV modeli görücüye çıktı. TOGG hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. TOGG ortakları kimler? 2023 yılının ilk çeyreğinde seri üretime geçileceği bildirilen TOGG'un açılımı da araştırılıyor. İşte detaylar...
2022-01-06 20:19:31
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG C SUV modeli görücüye çıktı. TOGG hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. TOGG ortakları kimler? 2023 yılının ilk çeyreğinde seri üretime geçileceği bildirilen TOGG'un açılımı da araştırılıyor. İşte detaylar...
TOGG açılımı
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un açılımı, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu"dur.
TOGG resmi sitesinde tanımlamak için aracı aşağıdaki sözlerle açıkladı.
İnsan Odaklı: Görünenden fazlası, sınırsız hayallerin başlangıç noktası. İnsana odaklı, çok akıllı. Hayatla bağlantılı, herkesle paylaşımlı.
Empratik: Durmadan yenilik, gücü elektrik. Hem empatik, hem akıllı.
TOGG ortakları kimler?
%19 hisse ile Anadolu Grubu
%19 hisse ile BMC
%19 hisse ile Kök Grubu
%19 hisse ile Turkcell
%19 hisse ile Zorlu Holding
%19 hisse ile TOBB
25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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