DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
THY, Kazakistan'a yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar durdurdu
‘Yatırımlar devam edecek’
Kurum: CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyeti yeniden hortladı
Caner Erkin'in cezası düştü mü? TFF'den Caner Erkin kararı I Caner Erkin'e kaç lira ceza verildi?
ABD, 30 yıl sonra tehlikeli kimyasallar listesini genişletecek
THY Kazakistan uçuşlarını durdurdu mu? Kazakistan seferleri iptal mi edildi?
Omicron'un son Kovid-19 varyantı olmayacağı belirtildi
TOGG açılımı | TOGG ortakları kimler?
Kanunsuz Topraklar 13. bölüm tek parça izle! Kanunsuz Topraklar ne zaman yayınlanacak?
Trump, Kongre baskını konuşmasında kendisine yüklenen Biden'ı eleştirdi
Kızılhaç, Filipinler'de tayfun sonrası salgın riski görüldüğünü açıkladı
ABD'de dün 4 binden fazla çocuk Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Fine Dining ne demek? Fine Dining yemek nedir?
Osman Sezener kimdir? Osman Sezener'in Restoranı nerede?
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 832 bin 148'e çıktı

TIMETURK / GÜNDEM / TOGG açılımı | TOGG ortakları kimler?

TOGG açılımı | TOGG ortakları kimler?

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG C SUV modeli görücüye çıktı. TOGG hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. TOGG ortakları kimler? 2023 yılının ilk çeyreğinde seri üretime geçileceği bildirilen TOGG'un açılımı da araştırılıyor. İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-01-06 20:19:31
TOGG açılımı | TOGG ortakları kimler?

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG C SUV modeli görücüye çıktı. TOGG hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. TOGG ortakları kimler? 2023 yılının ilk çeyreğinde seri üretime geçileceği bildirilen TOGG'un açılımı da araştırılıyor. İşte detaylar...

TOGG açılımı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un açılımı, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu"dur.

TOGG resmi sitesinde tanımlamak için aracı aşağıdaki sözlerle açıkladı.

İnsan Odaklı: Görünenden fazlası, sınırsız hayallerin başlangıç noktası. İnsana odaklı, çok akıllı. Hayatla bağlantılı, herkesle paylaşımlı.

Empratik: Durmadan yenilik, gücü elektrik. Hem empatik, hem akıllı.

TOGG ortakları kimler?

%19 hisse ile Anadolu Grubu

%19 hisse ile BMC

%19 hisse ile Kök Grubu

%19 hisse ile Turkcell

%19 hisse ile Zorlu Holding

%19 hisse ile TOBB

25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu.

togg araba açılımı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş