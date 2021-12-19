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TIMETURK / GÜNDEM / TOGG logosu neden değişti?

TOGG logosu neden değişti?

Yerli Otomobil TOGG'un logosu güncellendi. 'Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası' cümleleriyle paylaşılan TOGG logosunun yorumları dikkat çekiciydi. Sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran logonun açıklaması geldi. Peki ama TOGG logosu neden değişti? TOGG güncel logosunun anlamı ne? İşte yerli otomobilin logosunun anlamı...

38 Dakika Önce
2021-12-19 00:50:15
TOGG logosu neden değişti?

Yerli Otomobil TOGG'un logosu güncellendi. "Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası" cümleleriyle paylaşılan TOGG logosunun yorumları dikkat çekiciydi. Sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran logonun açıklaması geldi. Peki ama TOGG logosu neden değişti? TOGG güncel logosunun anlamı ne? İşte yerli otomobilin logosunun anlamı...

TOGG Turkuaz Rengi Anlamı Nedir?

Turkuvaz, türkuvaz ya da turkuaz, yeşile çalan açık mavi renktir. Turkuaz kelimesi, Türkiye'nin Akdeniz sahillerinin renginden esinlenilerek türetilmiştir. Fransızca Türk kelimesinin söylenişinden türemiştir. Turkuaz ya da "Türk mavisi", camgöbeği renginin hafifçe mavi tonudur.

Rengin isminin turkuaz taşından (firuze) geldiği de söylenmektedir. Bütünsel tıp döneminde turkuaz renginin hastaları sakinleştirici etkisinden yararlanılmıştır; özellikle panik atak veya maniye eğilimli hastaların tedavisinde kullanılmıştır. Daha hafif derecede olmak üzere önemli psikiyatri hastahaneleri de turkuaz ve maviyle yeşilin öteki tonlarını hastaları rahatlamak üzere duvarları bu renklere boyayarak kullanmaktadır.

Osmanlı döneminde, İznik çinilerinin en gözde rengidir. Pek çok cami bu renkte üretilmiş çinilerle bezenmiştir. İngiliz argosunda Turkuaz deyimi Karayip sularına işaret eder, sığ oldukları için günışığında bu renge bürünür. Ayrıca bu renk aralık ayını simgeler.

TOGG Logosu Neden Değişti?

TOGG aldığı büyük bir kararla Twitter gündemini salladı. Resmi hesabından "Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası" cümlelerini kullanarak logosunu tanıtan TOGG ardından bir video da paylaştı.

Yeni logo turkuaz rengi ve "akıl-kalp, insan-teknoloji, doğu-batı, birlik-çokluk ve bilim-sanat" kelimeleri ile paylaşıldı.

Twitterda gündem olan ve birçok kişi tarafından diğer logonun daha güzel olduğunu belirten paylaşımlar göze çarptı. İşte Twitterda paylaşılan Togg logosu ve veideo içeriği...

togg yeni logo

TOGG eski logosu

TOGG'un eski logosu aşağıdaki fotoğrafta yer alıyor. Aracın üzerinde Büyük Harflerler T O G G yazısı da kulanılıyordu.

togg eski logosu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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