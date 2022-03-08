Elektrikli araçlarda ÖTV ne kadar? Hybrid araçlarda ÖTV artacak mı?

Elektrikli araçlarda ÖTV ne kadar? Son dönemlerin gözdesi olan elektrikli araçların ÖTV'si araştırılıyor. Ülkemizin de büyük bir adım atıp çıkardığı TOGG için araştırmalar sürüyor. Elektrikli araçların benzin ya da motorinden daha uygun ve çevreci kullanımı olduğu söyleniyor. Peki ama elektrikli araçların ÖTV'si ülkemizde ne kadar? Hybrid araçlarda ÖTV artışı bu yıl olacak mı, oldu mu? İşte merak edilen detaylar...

Son dönemlerin gözdesi olan elektrikli araçların ÖTV'si araştırılıyor. Ülkemizin de büyük bir adım atıp çıkardığı TOGG için araştırmalar sürüyor. Elektrikli araçların benzin ya da motorinden daha uygun ve çevreci kullanımı olduğu söyleniyor. Peki ama elektrikli araçların ÖTV'si ülkemizde ne kadar? Hybrid araçlarda ÖTV artışı bu yıl olacak mı, oldu mu? İşte merak edilen detaylar...

Elektrikli araçlarda ÖTV ne kadar?

Araç sahiplerinin yılda iki kez ödedikleri MTV, her motorlu araç için geçerli olan bir vergidir. Aynı şekilde Özel Tüketim Vergisi de bu ödemelerin üzerine ekleniyor.

Ülkemizde elektrikli araç kullananlar için ekstra bir indirim söz konusu olmasa da ÖTV ödemeleri, araca göre alınıyor. Elektrikli araçların ÖTV oranı;

Hybrid araçlarda ÖTV artacak mı?

Elektrikli araçalara da ÖTV artışı, diğer araçlarda olduğu gibi yansıtılacaktır. Fakat elektrikli araçlarda, ÖTV'de de MTV'de de daha uygun ödeme fiyatlarının uygun olmasıgöze çarpıyor.

Elektrikli araçlarda MTV ne kadar?

Motorlu Taşıtlar Vergisi her araç için ödenmesi zorunlu bir vergidir. Fakat elektrikli araçların en büyük avantajlarından biri, MTV farkı...

Örneğin; piyasa fiyatı 123 bin 750 TL olan, 1300-1600 santimetreküp silindir hacmine sahip, 1-3 yaşındaki bir akaryakıtlı otomobil için MTV 2 bin 746 TL iken; aynı fiyat değerindeki 70-85 kW motor gücüne sahip bir EV için 686 TL MTV ödemesi bulunuyor. .