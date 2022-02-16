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TIMETURK / GÜNDEM / TOGG iş ilanı | TOGG 8 farklı pozisyonda yeni personel alımı yapılacak

TOGG iş ilanı | TOGG 8 farklı pozisyonda yeni personel alımı yapılacak

TOGG iş ilanı | TOGG, Linkedin sayfasında Gebze merkezli birçok iş ilanı açmışken 8 yeni pozisyonda iş alımı yapılacağı fark edildi. Peki ama TOGG hangi kadrolardan ve mesleklerden alım yapacak? İşte merak edilen TOGG iş ilanı...

2 Saat Önce
2022-02-16 10:41:48
TOGG iş ilanı | TOGG 8 farklı pozisyonda yeni personel alımı yapılacak

TOGG, Linkedin sayfasında Gebze merkezli birçok iş ilanı açmışken 8 yeni pozisyonda iş alımı yapılacağı fark edildi. Peki ama TOGG hangi kadrolardan ve mesleklerden alım yapacak? İşte merak edilen TOGG iş ilanı...

TOGG iş ilanı

TOGG 8 farklı pozisyonda yeni personel alımı yapılacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üretim tesisinde çalışmaları hızla devam ediyor. Tesiste Temmuz 2022'de deneme üretimlerinin yapılması bekleniyor. İlk seri üretim araç ise 2022 sonunda banttan inecek.

TOGG Gebze merkezli 32 iş alanı bulunurken bunların 8'inin yeni açıldığı dikkatlerden kaçmadı.

SUV modelinin ardından tamamen elektrikli sedan aracın üretimine de başlama hedefi olan Togg'un yeni ilanları gelmeye devam edecek.

togg iş ilanı

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