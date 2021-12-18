SSK 2022 emekli maaşı ne kadar? 2022 emekli maaşına yüzde 50 zam mı gelecek? sorusu emekliler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret zam oranları belli oldu. 2022 asgari ücret 4250 liraya yükseldi ve asgari ücrette yüzde 50 zam yapılmış oldu. Asgari ücretin açıklanmasından sonra gözler memur ve emekli ek zamlarına çevrilmiş durumda. Kulislerde konuşulan iddiaya göre memurlara yüzde 50'ye yakın bir zam yapılabilir. Peki 2022'de emekli maaşı ne kadar olacak? SSK en düşük emekli maaşı ne kadar?

Maaşlarında ciddi bir artış bekleyen emekliler SSK 2022 emekli maaşı ne kadar? 2022 emekli maaşına yüzde 50 zam mı gelecek? sorusunu sıkça sormaya başladı. 2022 asgari ücret zam oranları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücretin 4250 liraya yükseldiğini ve asgari ücrete yğzde 50 zam yapıldığını duyurdu. Şimdi ise gözler memur ve emekli ek zamlarına çevrilmiş durumda. Kulislerde konuşulan iddiaya göre memurlara yüzde 50'ye yakın bir zam yapılabilir. Peki 2022'de emekli maaşı ne kadar olacak? SSK en düşük emekli maaşı ne kadar?

SSK 2022 emekli maaşı ne kadar?

Emekli maaşlarına ilişkin AK Parti'nin ciddi bir çalışma içinde olduğu öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Emeklileri yüksek enflasyon karşısında ezdirmek istemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zamları konusunda talimatı verdi. Bütçe görüşmeleri nedeniyle TBMM'ye gelen Çalışma, Hazine ve Maliye bakanları başta olmak üzere ilgili bakanlara "Seçmenimizin büyük bölümünü emekliler oluşturuyor. Asgari ücretten sonra emeklilerimiz de büyük bir beklenti içine girdiler. Onların durumun da iyileştirecek bir düzenleme yapılması gerekiyor" dedi.

2022 emekli maaşına yüzde 50 zam mı gelecek?

Bakanlar ise Erdoğan'ın talimatı ile emekliler ile ilgili de çalışma yapıldığı bilgisini paylaştı. Şu anda üzerinde durulan hesaplamalar SGK ve Bağ-Kur emeklisine enflasyon+yüzde 25 zam şekilde yapılıyor. Bu da yüzde 40'lar civarında artış anlamına geliyor. Üzerinde durulan ilk formül düşük maaş alan emeklilere seyyanen yapılacak zam ile maaşın belli düzeye çekilmesi yönünde. Bunun üzerine ayrıca bir zam gündeme gelebilecek.

2022 emekli maaşı (SSK-Bağkur) ne kadar?

2022 yılında emeklilere yapılacak zam oranı henüz netlik kazanmadı. İlerleyen günlerde SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zamları belli olacak.

Emekli nedir?

Emeklilik, hayatlarını çalışarak sürdüren kişilerin yaşlılık dolayısıyla çalışamayacağı var sayılıp planlı bir şekilde çalışmayı bırakmalarıyla başlayan durumlarına verilen isimdir. Bu kimselere emekli veya tekaüt denir.

Hayatlarını sürdürmek için gereken gelir çalışarak kazandıkları maaş yerine emeklilik amacıyla önceden oluşturulmuş fonlar kullanılır. Bu fonlar, içinde hayatlarını geçirdikleri devletler tarafından, çalıştıkları iş yerleri tarafından, veya şahısların kendileri tarafından oluşturulmuş olabilir. Bazen her üç türden birçok fon ayni kişinin emekliliğini amaçlar.

Çalışmadan yaşayabilmek için gerekli para emekliye genellikle sürekli bir gelir olarak, bazen yüklü bir ödeme olarak, bazen de bunların bir karışımı olarak ödenecek şekilde düzenlenir.

Emeklilik gelirleri bazen çalışanlardan toplayıp, o sırada emekli olanlara dağıtılarak, bazen her kişinin çalıştığı süre içinde çalışma gelirinin bir kısmıyla biriktirilip emekliliğinde sadece bu kendinden birikenlerden ödenecek şekilde olur.

Kaba hesapla hayatın üçte birinin hayata hazırlık, üçte birinin çalışmak, son üçte birinin de emeklilik olduğunu var sayarsak, emeklilik fonları çok uzun sürede biriktirilip, gene çok uzun sürede eriyeceği, var oldukları sürece güvenilir ve iyi gelir getiren faaliyetlerde kullanılarak ayrıca büyümeleri amaçlanacağı için ekonomik hayatta önemli ve süreklilik sağlayan bir yatırım kaynağıdırlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.