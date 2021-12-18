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TIMETURK / GENEL / 2022 polis zammı ne kadar? 2022 polis ek zam ne kadar? Polisler yüzde kaç zam alacak?

2022 polis zammı ne kadar? 2022 polis ek zam ne kadar? Polisler yüzde kaç zam alacak?

2022 polis zammı ne kadar? 2022 polis ek zam ne kadar? Polisler yüzde kaç zam alacak? sorusu pek çok polis tarafından soruluyor. 2022 asgari ücret zam oranlarının belli olmasının ardından şimdi gözler memurlara yapılacak ek zamma çevrildi. Yüz binlerce memur gibi polisler de maaşlarında kaç lira artış olacağını merak ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan gelen açıklama ise memurları oldukça heyecanlandırdı. Peki memur ek zamları ne zaman açıklanacak? Memur ek zam kaç TL olacak? Memurlara seyyanen zam mı yapılacak?

2 Saat Önce
2021-12-18 09:26:47
2022 polis zammı ne kadar? 2022 polis ek zam ne kadar? Polisler yüzde kaç zam alacak?

Asgari ücret zam oranlarının açıklanmasının ardından binlerce polis memuru şu sıralar 2022 polis zammı ne kadar? 2022 polis ek zam ne kadar? Polisler yüzde kaç zam alacak? sorusuna yanıt arıyor. Memurların ve diğer çalışanların gözleri şimdi kendi maaşlarına yapılacak zamma çevrilmiş durumda. 2022 asgari ücret 4253 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete yüzde 50'den fazla zam yapıldı. Artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı nedeniyle memurlar da maaşlarında ciddi oranda bir artış yapılmasını bekliyor. Peki Peki memur ek zamları ne zaman açıklanacak? Memur ek zam kaç TL olacak? Memurlara seyyanen zam mı yapılacak? İşte 2022 polis zammına dair detaylar...

2022 polis zammı ne kadar?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada memur ek zammı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş açıklamasında "Önümüzdeki süreçte de yeni yılla birlikte, geçen sene yapılan toplu görüşmeler sırasında elde ettikleri haklarla, memur kesiminin de inşallah bu yeni durumdan ortaya çıkan farklarının da hakkaniyetli bir şekilde verileceğini biliyoruz, ümit ediyoruz. Böylece çok geniş bir memur kitlesinin de yılbaşından itibaren daha rahat bir noktaya geleceğini tasavvur ediyoruz" dedi.

2022 polis ek zam ne kadar?

2022 yılında memurlara ve polislere ne kadar ek zam yapılacağı konusu binlerce kişinin kafasını kurcalıyor. 2022 yılı memur ek zam (sosyal refah zammı) için çalışamalara başlandı. Memurların 2022 yılında ceplerine girecek zamlı maaşın yüzde 50'ye yakın olması için tüm imkanların zorlanacağı tahmin ediliyor.

Polisler yüzde kaç zam alacak?

Polislere 2022 yılında ne kadar zam yapılacağı henüz netleşmedi. Tüm memurlarda olduğu gibi polisler de toplu sözleşme kapsamında 2022'nin birinci 6 ayında yüzde 5 ve enflasyon farkı, ikinci 6 ayında da yüzde 7 ve enflasyon farkı alacaktı. Ancak yaşanan süreç bu zammın oldukça düşük kaldığını ortaya çıkardı. Çalışma Bakanlığı memurlara ek zam yapılacağını geçtiğimiz günlerde duyurumuştu.

Memur ek zam ne kadar olacak?

Memurlara yapılacak ek zam için masada 2 olasılık var;

Bunlardan birincisi; Memur maaşlarına doğrudan seyyanen zam yapma yöntemi ile memur maaşlarına ek zam yapılabilir.

İkincisi; Sözleşemde belirtilen yüzde 5'lik zam oranının artırılması ve enflasyon farkının yansıtılması ile memur maaşlarında artışa gidilebilir.

Memur ek zam ne zaman belli olacak? Memur ek zam ne kadar?
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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