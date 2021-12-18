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TIMETURK / GENEL / Hemşire ek zam ne kadar? Hemşire 2022 zammı ne kadar? Kademe kademe hemşire maaşı ne kadar oldu?

Hemşire ek zam ne kadar? Hemşire 2022 zammı ne kadar? Kademe kademe hemşire maaşı ne kadar oldu?

Milyonlarca memur gibi hemşireler de kendi maaşlarına me kadar ek zam (sosyal refah zammı) yapılacağını merak ediyor. Sağlık sektörünün en önemli elemanlarından olan hemşireler şu sıralar Hemşire ek zam ne kadar? Hemşire 2022 zammı ne kadar? Kademe kademe hemşire maaşı ne kadar oldu? sorusunu oldukça fazla soruyor. Hükümet kanadından gelen son açıklama memurları olduğu gibi hemşireleri de oldukça sevindirdi. Gelen açıklamalara bakılırsa 2022 yılında memur maaşlarında ciddi oranda iyileştirme yapılacak. Peki hemşire maaşı ne kadar olur? 2022 hemşire zamlı maaşlar ne kadar olur?

2 Saat Önce
2021-12-18 09:43:56
Hemşire ek zam ne kadar? Hemşire 2022 zammı ne kadar? Kademe kademe hemşire maaşı ne kadar oldu?

Milyonlarca memur gibi hemşireler de kendi maaşlarına me kadar ek zam (sosyal refah zammı) yapılacağını merak ediyor. Sağlık sektörünün en önemli elemanlarından olan hemşireler şu sıralar Hemşire ek zam ne kadar? Hemşire 2022 zammı ne kadar? Kademe kademe hemşire maaşı ne kadar oldu? sorusunu oldukça fazla soruyor. Hükümet kanadından gelen son açıklama memurları olduğu gibi hemşireleri de oldukça sevindirdi. Gelen açıklamalara bakılırsa 2022 yılında memur maaşlarında ciddi oranda iyileştirme yapılacak. Peki hemşire maaşı ne kadar olur? 2022 hemşire zamlı maaşlar ne kadar olur?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı enflsyon rakamlarının yüksek çıkması ve döviz kuırlarında yaşanan yukarı yönlü hareket ile artan hayat pahalılığı karşısında memurlara ek zam yapıalcağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada şunları demişti: "Yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

2022 hemşire ek zam ne kadar?

Tüm memurlarda olduğu gibi kamu hastanlerinde çalışan hemşireler de maaşlarına ne kadar ek zam yapılacağını merak ediyor. Hükümet kanadından gelen son açıklamalara bakılırsa memurların da maaşında ciddi oranda artış olacak. Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ek zamlarına çevrildi.Memur ek zamları henüzz belli olkadı.

Hemşire 2022 zammı ne kadar?

Hemşire maaşları da henüz netlik kazanmadı. Hemşire 2022 zamlı maaşları önümüzdeki günlerde belli olacak. Ancak memurlara 2022 yılında iyi bir zam yapılması bekleniyor. Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Önümüzdeki süreçte de yeni yılla birlikte, geçen sene yapılan toplu görüşmeler sırasında elde ettikleri haklarla, memur kesiminin de inşallah bu yeni durumdan ortaya çıkan farklarının da hakkaniyetli bir şekilde verileceğini biliyoruz, ümit ediyoruz. Böylece çok geniş bir memur kitlesinin de yılbaşından itibaren daha rahat bir noktaya geleceğini tasavvur ediyoruz" dedi.

Kademe kademe hemşire maaşı ne kadar oldu?

2021 Temmuz ayında Lisans - 5/1 kademesinde bir hemşire 5.868 TL maaş alıyordu. Bu rakamın 2022 yılında ciddi oranda artması bekleniyor. Ancak henüz artış oranları belli değil.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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