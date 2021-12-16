Memur ek zam ne zaman belli olacak? Memur ek zam ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan 2022 yılında maaşlarına ne kadar zam yapacağını merak ediyor. Memurlar toplu sözleşme kapsamında 2022 ve 2023 zam oranları belli olmuştu. Ancak enflasyon rakamlarının yüksek çıkması ve döviz kurunda yaşanan artış memurlara da ek zam yapılmasını zorunlu hale getirdi. Memurların maaşlarına ek protokol ile sosyal refah düzenlemesi yapılacağı duyuruldu. Milyonlarca kamu personeli ek zammın ne zaman belli olacağını sorgulamaya başladı. İşte memur ek zammına ilişkin detaylar...

Milyonlarca kamu personeli yeni yılda maaşlarına ek zam yapılmasını talep ediyordu. Bakanlık bu talebi olumlu karşıladı ve memur maaşlarına sosyal refah düzenlemesi adı altında ek bir zam yapılacağı duyuruldu. 2022'ılına az bir süre kala Memur ek zam ne zaman belli olacak? Memur ek zam ne kadar olacak? soruları sıkça sorulmaya başlandı. Memurlar toplu sözleşme kapsamında 2022 ve 2023 zam oranları belli olmuştu. Ancak enflasyon rakamlarının yüksek çıkması ve döviz kurunda yaşanan artış memurlara da ek zam yapılmasını zorunlu hale getirdi. Memurlar şimdiden ne kadar zam alacaklarını merak eder oldu.

Memur ek zam ne zaman belli olacak?

2022 yılında memur ek zam oranları merak ediliyor. Memurlara 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 ve enflasyon farkı, ikinci altı ayda ise yüzde 7 ve enflasyon farkından oluşan zam yapılacaktı. Ancak yaşanan son ekonomik gelişmeler memurlara da ek zam yapılmasını zorunlu hale geitirdi. Memurlara sosyal refah düzenlemesi adı altında yeni bir zam yapıalcak. Öncelikle asgari ücret zammının belli olması beklenecek. Asgari ücret zammı netleşince memurlara ek zam üzerinde görüşlerin alınmasına başlanacak. Memurların ocak ayında maaşlarını ek zamlı şekilde alacağı açıklandı.

Memur ek zam ne kadar olacak?

Memurlara ne kadar ek zam yapılacağı henüz belli değil ancak masada zamma ilişkin iki seçenek bulunuyor. İşte masadaki 2 olasılık;

1- Memur maaşlarına doğrudan seyyanen zam yapma yöntemi ile memur maaşlarına ek zam yapılabilir.

2- Sözleşemde belirtilen yüzde 5'lik zam oranının artırılması ve enflasyon farkının yansıtılması ile memur maaşlarında artışa gidilebilir.

Öğretmen-Polis sosyal refah zammı ne kadar?

Memurlar yapılacak sosyal refah zammı ile birlikte ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Memur zamları önümüzdeki günlerde netleşecek. Ayrıca memur 2022 zam oranının belli olması için Aralık enflasyon rakamlarının da açıklanması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.