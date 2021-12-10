2022 SSK emekli maaşı ne kadar? Emeklilere ek zam yapılacak mı? Emeli aylığına düzenleme yapılacak mı? Maaşlara yapılacak zam haberleri konuşulurken emekliler de kendilerine ek bir maaş düzenlemesi yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Memur ve memur emeklisi maaşlarında 2022 yılında ek zam düzenlemesi yapılacağı açıklanmıştı. Ülkemizde ne yazık ki 2 bin lira emekli maaşı alan vatandaşlar var. Bunların maaşlarına ek zam yapılacak mı?

2022 SSK emekli maaşı ne kadar? Emeklilere ek zam yapılacak mı? Emeli aylığına düzenleme yapılacak mı? Maaşlara yapılacak zam haberleri konuşulurken emekliler de kendilerine ek bir maaş düzenlemesi yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Memur ve memur emeklisi maaşlarında 2022 yılında ek zam düzenlemesi yapılacağı açıklanmıştı. Ülkemizde ne yazık ki 2 bin lira emekli maaşı alan vatandaşlar var. Bunların maaşlarına ek zam yapılacak mı?

Asgari ücret ve memur zam oranları ekonomi gündeminin en öenmli gündem maddelerini oluştuıruyor. Ancak ülkemizde milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi oldukça düşük maaşlar ile hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kendi maaşlarında bir ek düzenleme iseyen emekliler 2022'yılında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük de bu konuya değindi ve emekli maaşlarına da ek düzenleme yapılmasını talep etti.

Emeklilere ek zam yapılacak mı?

Cem Küçük'ün, bugün Türkiye gazetesindeki köşesinde yayımlanan, "Asgari ücrette 4 bin TL'den aşağısı kurtarmaz" başlıklı yazısında emekli aylıklarının da düzeltilmesini talep etti. Küçüğk yazısında şunları belirtti: Öte yandan bir de emekliler var... 2.000, 2.300, 2.500 TL gibi emekli maaşı alanlar var. Bunları da düzeltmeli. En azından makul seviyelere çıkarmak gerekiyor. Halkı fakirliğe düşürmemek, enflasyona ezdirmemek lazım.

2022 SSK emekli maaşı ne kadar?

Milliyet Yazarı Cem Kılıç enflasyon farkı zammı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Hem büyüme oranı hem enflasyondaki yükselişle birlikte zam farkı da yüksek seviyelerde seyredecek. Emekli olmak isteyenler yeni yılda, kamuda çalışanlarda ise 16 Ocak'tan sonra emekli olmaları daha doğru olacaktır. Gelen son verilere göre; memurlar ve memur emeklileri şimdiden yıl sonu için yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı oluştu. Yeni yılda ise aylıklarda yüzde 8'lik bir zam farkının oluşabileceğini söyleyebiliriz." dedi.

Haziran'da yüzde 8.45 oranında zam gelmişti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli olmuştu. Buna göre, memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.

2021 emekli maaşları (Ocak Temmuz)

SSK (2000 ÖNCESİ) 2.420 2.624

SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.627

BAĞ-KUR (ESNAF) 1.763 1.912

BAĞ-KUR (TARIM) 1.662 1.802

2021 memur emekli maaşları (Ocak Temmuz)

Müsteşar (1/1) 10.886 11.806

Genel müdür (1/1) 9.622 10.435

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.692 4.004

Memur (Lisans - 1/4) 3.612 3.918

Öğretmen (1/4) 3.715 4.029

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6.307 6.840

Başkomiser (1/4) 3.842 4.167

Polis memuru (8/1) 3.842 4.167

Hemşire (Lisans - 1/4) 3.611 3.916

Mühendis (1/4) 4.531 4.913

Teknisyen (Lise -1/4) 3.153 3.419

Profesör (1/4) 8.618 9.346

İmam-hatip 3.715 4.029

Avukat (1/4) 3.715 4.029

En düşük memur emekli aylığı 3.021 3.276

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.