Şekerde kriz neden bitmiyor

Pandemi gölgesinde geçen 2- 3 yıl herşeyi değiştirdi. Hem küresel hem de ülke ekonomileri ağır yaralar aldı. Bu olumsuzluklar gösterdi ki ekonomide devletin aktif olarak rol alması şart oldu. Bu süreçte lojistikten ulaşıma, reel sektörden gıdaya kadar tüm sektörler ciddi sıkıntı içine girdi. Hiç kuşkusuz bu dönemde özellikle tarımsal ürün fiyat artışı tüm bunların önüne geçti.

Türkiye'de bu sürecin yarattığı belirsizlikten elbette payını alan ülkeler içerisinde kendine yer buldu. Ancak bizdeki bu durumu sadece dış etkilerle açıklamak yeterli olmayacaktır.

FİYAT ARTIŞ SEBEBİ İTHALAT

Türkiye özellikle tarımsal ürünlerde yakın zamana kadar kendi kendine yeten bir ülkeydi. Şimdi ise 128 farklı ülkeden tarım ürünü ithal eden dışa bağlı bir ülke haline geldi. Bu gerçeğin son dönemde en pratik örneği ise şeker fiyatlarındaki kontrol edilemez hale gelen fiyat artışı...

ENFLASYINDAKİ ARTIŞ FİYATLARA YANSIDI

2021 yılının son çeyreğinden bu yana enflasyonun hızla yükseldiği Türkiye'de, şimdi de şeker fiyatlarındaki fahiş artışlar gündemde. Kamuya ait Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (Türkşeker) yıl başında 5 lira 30 kuruştan sattığı 1 kilogram toz şekerin fiyatı marketlerde 8 lira 70 kuruşa kadar çıktı.Özel fabrikaların sattığı şekerin kilogramı markette 10 lirayı geçerken, gıda toptancılarının şeker alım fiyatlarında da ciddi bir sıçrama oldu. Türkşeker, 50 kilogramlık bir çuval şekeri 298 liradan satarken, kooperatif ve özel şeker fabrikalarında şekerin çuvalı 700 ile 800 liraya kadar çıktı.

SEKTÖRÜN KONTROLÜ ÖZEL SEKTÖRDE

Türkşeker'e ait 25 fabrikadan 10'u 2018 yılında yapılan özelleştirme ihaleleri ile özel sektöre devredilmişti. Türkiye'de toplam 33 şeker fabrikası pancar işleyerek şeker üretirken, bu fabrikaların 15'i kamuya, 12'si özel sektöre, 6'sı ise kooperatiflere ait. Türkşeker, özelleştirmelerden önce Türkiye'nin şeker ihtiyacının yüzde 65'inden fazlasını karşılarken, bu oran şimdilerde yüzde 35'e düştü. .