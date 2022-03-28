DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Düşen bayrağı asmak için tırmandıkları Uludağ'da mahsur kaldılar
AK Partili Gül: Bütün sorunları çözdük diyemeyiz
Bakan Akar, Doha 2022 Forum'da konuştu
Heyelan korkusu yaşayan bina için tahliye kararı
Soylu: PKK'nın arkasındakilerin defterini düreceğiz
Rus oligarkların paraları nerede saklanıyor?
Ukraynalılar, Odessa sahillerine mayın döşüyor
'Montrö bu ülkenin tapusudur' diyenler burda diyemeyenler peki?
Çekya’dan Rusya’ya uyarı
Prof. Kalınkara: Yaşlı nüfus yükselecek, genç nüfus düşecek
Kanada - Jamaika maçı canlı nasıl izlenir?
Çavuşoğlu'ndan müzakere açıklaması
Zelenski Rus medyasına konuştu, Rusya kızgın
ANALİZ: Suudi Arabistan ve BAE'nin dümeni başka yöne kırması ABD'ye mesaj mı?
Sahurda hangi yiyecekler tok tutar? Sahurda tok tutan yiyecekler hangileri? Susatmayan sahur yiyecekleri

TIMETURK / GÜNDEM / Düşen bayrağı asmak için tırmandıkları Uludağ'da mahsur kaldılar

Düşen bayrağı asmak için tırmandıkları Uludağ'da mahsur kaldılar

Bursa'da, Uludağ'ın eteklerindeki Bayraktepe mevkiinde düşen bayrağı tekrar asmak için çıktıkları yerde mahsur kalan üç genç kurtarıldı.

1 Saat Önce
2022-03-28 01:07:39
Düşen bayrağı asmak için tırmandıkları Uludağ'da mahsur kaldılar

Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler Mahallesi'nden ormanlık alana doğru köpekleriyle yürüyüşe çıkan Muhammed Fatih Aydın, kuzeni Yunus Emre Aydın ve arkadaşları Mustafa Uçkun, mahallenin üst kısımlarındaki Bayraktepe mevkiindeki Türk bayrağının yere düştüğünü fark ederek buraya doğru tırmanışa geçti.

Havanın kararması üzerine burada mahsur kalan gençler, polisi ve AFAD'ı arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve ANDA ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından gençlere ulaştı. Sağlık durumu iyi olan gençler, ekipler tarafından merkeze getirildi.

"Bayrak yere düşmüş, 'bu bize yakışmaz' dedik ve oraya çıktık"

b85f7a69c3d9519e61b225af3cb7913c

Mustafa Uçkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buraya gezmeye çıktık. Tepeyi gördük ve bayrak yere düşmüş. 'Bu bize yakışmaz' dedik ve oraya çıktık. Bayrağı direğe bağladık. Şu anda dalgalanıyor." dedi.

Yunus Emre Aydın da karanlık çökünce AFAD'ı aradıklarını belirterek, "Sağ olsun onlar da gelip bizi kurtardılar. Herkese teşekkür ederiz. Aşağıdan yukarı doğru çıktık. Tırmanma niyetiyle gelmedik ayaklarımızda spor ayakkabılar var. İki saatte çıktık. Karanlık çökünce de inemedik." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Bir daha olsa yine yapar mısınız?" sorusu üzerine gençler, "Bayrak için yine tırmanırız ama normal tırmanma dersen asla. Bir dahaki sefer bu kadar geç karanlığa kalmayız. Ekipleri de yormayız." ifadelerini kullandı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş