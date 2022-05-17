Sağlık Ocakları 17 Mayıs, 18 Mayıs'ta açık mı? 19 Mayıs (bugün) sağlık ocağı açık mı? Aile Sağlığı Merkezleri aile hekimi, doktor grevleri ne zaman? Aile hekimi var mı?

Sağlık Ocakları 17 Mayıs, 18 Mayıs'ta açık mı? 19 Mayıs (bugün) sağlık ocağı açık mı? Aile Sağlığı Merkezleri aile hekimi, doktor grevleri ne zaman? Aile hekimi 17-18-19 Mayıs'ta var mı? Geçtiğimiz günlerde Hekimsen sosyal medyadan bir duyuru yayınlamış ve Mayıs ayında 6 gün iş bırakma eylemi yapılacağını belirtmişti. Açıklamada doktorların 5-6, 17-18 ve26- 27 Mayıs tarihlerinde grev yapacakları belirtildi. Sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşlar da 17 Mayıs 18 Mayıs ve 19 Mayıs'ta aile hekimlerinin çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı.

Sağlık Ocakları 17 Mayıs, 18 Mayıs'ta açık mı? 19 Mayıs (bugün) sağlık ocağı açık mı? Aile Sağlığı Merkezleri aile hekimi, doktor grevleri ne zaman? Aile hekimi 17-18-19 Mayıs'ta var mı? Geçtiğimiz günlerde Hekimsen sosyal medyadan bir duyuru yayınlamış ve Mayıs ayında 6 gün iş bırakma eylemi yapılacağını belirtmişti. Açıklamada doktorların 5-6, 17-18 ve26- 27 Mayıs tarihlerinde grev yapacakları belirtildi. Sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşlar da 17 Mayıs 18 Mayıs ve 19 Mayıs'ta aile hekimlerinin çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı.

Doktorlar bir süredir çalışma şartlarının iyileştirilemesini istiyordu. Doktorlar seslerini duyurabilmek için greve gitme kararı almıştı. Nisan ayında iş bırakma grevi yapan doktorlar Mayıs ayında da 6 gün grev yapacaklarını açıkadı.

Sağlık Ocakları 17 Mayıs, 18 Mayıs'ta açık mı?

Sağlık sendikası Hekimsen, doktorların 5-6, 17-18 ve26- 27 Mayıs tarihlerinde grev yapacaklarını açıkladı. 6 gün sürecek olan grev kararı Hekimsen'in sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada "Mayıs ayında tüm Türkiye'de meslektaşlarımızla birlikte 6 gün iş bırakıyoruz. Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz." denildi. Sağlık Ocakları 17-18 Mayıs'ta hasta muayenesine devam edebilir. Ancak bazı sağlık ocakları da kapalı olablir. Sağlık Ocaklarının kapalı olup olmadığını bulunduğunuz sağlık ocağını tlefondan arayarak öğrenebilirsiniz.

Bugün sağlık ocağı açık mı?

Sağlık ocakları resmi tatillerde, hafta sonu, dini ve milli bayramlarda kapalıdır. Bunun dışındaki günlerde sağlık ocakları vatandaşlara hizmet vermeye devam eder. Bağlı olduğunuz sağlık ocağını telefon ile arayarak çalışma saatleri ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Aile Sağlığı Merkezleri aile hekimi, doktor grevleri ne zaman?

Hekimsen yaptığı duyuruda sağlıkçıların 5-6, 17-18 ve26- 27 tarihlerinde grevde olacağını açıkladı.

Sağlık ocakları çalışma saatleri

Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Sağlık ocakları sabah saat 08:00'de açılır. 12:30 / 13:30 arası öğle molasına giren sağlık ocakları saat 17:00'de kapanır.