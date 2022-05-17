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İsveç'ten NATO'ya üyelikte yeni hamle!

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı.

4 Saat Önce
2022-05-17 11:33:19
İsveç'ten NATO'ya üyelikte yeni hamle!

İsveç Dışişleri Bakanlığı'nda canlı yayında NATO'ya üyelik başvurusunu imzalayan Linde, İsveç için en iyisini yaptığını söyledi.

Linde, başvuru belgesinin kısa sürede Finlandiya ile birlikte NATO'ya teslim edileceğini sözlerine ekledi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, dün, parlamentoda yapılan görüşmeler sonrasında İsveç hükümetinin NATO'ya başvuru yapma kararı aldığını açıklamıştı. .

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