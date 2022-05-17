19 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri (aile hekimleri) hasta muayene eder mi, ilaç yazar mı? Sağlık ocakları ülke genelinde her gün on binlerce vatandaşa hizmet veren önemli bir sağlık kuruluşlarıdır. Sağlık Ocakları ülke sağlık sisteminde büyük bir yere sahip. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda muayene olmak isteyen vatandaşlar sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 19 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri kapalı mı?

19 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri (aile hekimleri) hasta muayene eder mi, ilaç yazar mı? Sağlık ocakları ülke genelinde her gün on binlerce vatandaşa hizmet veren önemli bir sağlık kuruluşlarıdır. Sağlık Ocakları ülke sağlık sisteminde büyük bir yere sahip. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda muayene olmak isteyen vatandaşlar sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 19 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri kapalı mı?

2022 yılında milli bayramlar Kovid-19 kısıtlaması olmadan ülke genelinde coşku ile kutlanacak. Resmi tatil günleri içinde yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs'ta sağlık ocağına gidip muayene olmak isteyenler sağlık ocaklarının açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor.

19 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

Sağlık Ocakları vatandaşlara sağlık hizmeti veren ülkenin en önemli sağlık kuruluşlarındandır. Sağlık ocakları (Aile Sağlığı Mekezleri) resmi tatillerde, milli bayramlarda ve dini bayramlarda kapalıdır. Aynı şekilde hafta sonları da sağlık ocakları kapalıdır.

Aile Sağlığı Merkezleri (aile hekimleri) 19 Mayıs'ta hasta muayene eder mi?

19 Mayıs resmi tatillerden biridir. Dolayısıyla bu günde sağlık ocakları açık değildi. Hasta muayenesi resmi tatillerde aile sağlığı merkezlerinde yapılmaz. Devlet hastaneleri acilleri 7/24 açıktır ve acil durumlarda vatandaşlara hizmet verir.

23 Nisan ve 29 Ekim'de sağlık ocakları açık mı?

Sağlık Ocaklarının yerini alan Aile Sağlığı Merkezleri resmi tatillerde, dini ve milli abyramlarda kapalıdır. Dolayısıyla 29 Ekim ve 23 Nisan'da da sağlık ocaklarında tedavi almak mümkün olmayacak.

Sağlık ocakları çalışma saatleri

Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Sağlık ocakları sabah saat 08:00'de açılır. 12:30 / 13:30 arası öğle molasına giren sağlık ocakları saat 17:00'de kapanır.

2022 Resmi Tatil Günleri

1 Ocak 2022 - Yılbaşı

23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi

2-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı

19 Mayıs 2022 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

9-12 Temmuz 2022 - Kurban Bayramı

30 Ağustos 2022 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2022 - Cumhuriyet Bayramı

Sağlık ocağı nedir?

Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır. Sağlık ocakları; hastaneler kadar personel, ekipman ve kaynağa sahip olan hizmetlerini bölgesel olarak veren sağlık hizmet kurumlarıdır. .