Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Merkez Bankası'nın Para Politikası Toplantısı'nda çok büyük olasılıkla faizleri 100 baz puan civarında indirmesi bekleniyor. Peki Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirirse kredi faizleri düşer mi? Konut (ev), taşıt (araç), ihtiyaç kredisi faizi düştü mü? İşte Merkez Bankası'nın alacağı muhtemel faiz indiriminin piyasalara etkisi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak. Piyasaların merakla beklendiği faiz kararı en çok da sokakdaki vatandaşları ilgilendiriyor. Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon bir yandan banka kredi faiz oranlarının da oldukça yüksek olması nedeniyle vatandaşlar ev, araba ve ihtiyaç kredisi çekmeye korkuyor. Merkez Bankası'nından gelecek faiz indirimleri ile konut kredisi ve diğer kredi faizlerinin düşmesi bekleniyor. Peki Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirirse kredi faizleri düşer mi? Konut (ev), taşıt (araç), ihtiyaç kredisi faizi düştü mü?

Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Merkez Bankası faiz kararının 20 Ekim'de saat 14.00'te açıklayacak. Merkez Bankası'nın bu toplantıda da faizlerde indirime gitmesi bkleniyor. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ise politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini öngörüyor. Merkez Bankası'ndan 100 baz puan faiz indirimi bekleniyor. Daha önceki toplantıda ise MB politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 12'ye çekmişti.

Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirirse kredi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi en çok da vatandaşlar takip ediyor. Ev, araba almak ve yatırım yapmak için banka kredisi çekmek isteyenler ancak yüksek kredi faiz oranları nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalanlar MB'nin faizleri indirmesini bekliyor. Merkez Bankası olası bir faiz indirimine giderse konut kredisi (ev kredisi) faizleri, ihtiyaç kredisi faizleri, araç kredisi faizleri de bir miktar aşağı çekilebilir. Ancak bu düşüş biraz zaman alabilir. Piyasa koşulları ve ülke içi ekonomik yapı da faizlerin aşağı çekilmesinde büyük etken.

MB faiz indirmeye devam edecek mi?

Ekonomistler Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faiz indirimine devam etmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu.

Konut kredisi faizi 0.99'a düşecek mi?

Faiz indirimine en çok da bankadan kredi çekmek için plan yapan vatandaşlar seviniyor. Konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi ve yatırım için kredi çekmek isteyenler büyük faiz oranları nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyordu. MB politika faiz oranlarının düşmesi ile banka kredi faiz oranları da bir miktar aşağı çekilecektir. Konut kredilerinde de yenidebn 0.99 faiz oranlarını yakın zamanda görmek mümkün.

Erdoğan: Yüksek faizle yatırım olmaz

Erdoğan daha önce yaptığıaçıkalmalarda yüksek faize karşı olduğunu ifade etmişti. Erdoğan son açıklamasında ise faizlerin düşmeye devam edeceğini söyledi. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Sözde iktisatçılar hala faiz lafı geveleyedursun biz üretim ve istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecek. Kimse bu konuda bize akıl vermesin. Yatırımcı gelsin bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun, onları faize ezdirmeyeceğiz, çünkü yüksek faizle yatırım olmaz.”

Para Politikası Kurulu (PPK) nedir?

Para Politikası Kurulu (PPK); enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır. PPK; Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı veya Bakanın belirleyeceği bir birim amiri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Para Politikası Kurulu'nda alınan kararlar öncesinde, Bankanın ilgili birimleri; enflasyon, ödemeler dengesi, ekonomik faaliyet, kamu maliyesi ve uluslararası gelişmeler hakkında detaylı bir şekilde PPK'yı bilgilendirir. PPK, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği hâlinde, Başkan'ın yer aldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır.

PPK, Merkez Bankasının uygulayacağı para politikası ilke ve stratejilerini belirler ve Hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder. Bunun yanında, Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için alınacak tedbirler de PPK'nın görevleri arasındadır.

PPK açıklamaları, para politikasının temel iletişim araçlarından biridir.

PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde toplanır. Toplantının hemen ardından, PPK kararı, kısa gerekçesi ile birlikte Merkez Bankası web sitesinde açıklanır. PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise; toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde, yine internet sitesinde yayınlanır.

PPK, faiz kararını alırken Merkez Bankası Kanunu'nda belirtildiği gibi fiyat istikrarını sağlamayı amaçlar. Bu nedenle PPK, geniş bir veri skalasını dikkate almakta; orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönemin enflasyon görünümüne odaklanmaktadır.