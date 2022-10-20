Hayat Bugün 1. bölüm izle | Show TV Hayat Bugün ilk bölüm dizi izle

Hayat Bugün 1. bölüm izle | Ulaş Tuna Aslantepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğan Demir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hayat Bugün dizisinin ilk bölümü çok sevildi. Dizinin izleme ekranı ve özetini, izleyemeyenler için derledik. İşte Hayat Bugün ilk bölüm dizi izle!

Hayat Bugün 1. bölüm izle | Ulaş Tuna Aslantepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğan Demir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hayat Bugün dizisinin ilk bölümü çok sevildi. Dizinin izleme ekranı ve özetini, izleyemeyenler için derledik. İşte Hayat Bugün ilk bölüm dizi izle!

Hayat Bugün 1. bölüm izle

Show TV'de New Amsterdam dizisinden uyarlanan Hayat Bugün dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Dizinin ilk bölümünü izlemek için linke tıklayın. HAYAT BUGÜN 1. BÖLÜM LİNKİ...

Hayat Bugün 1. ölüm konusu

Bir zamanlar İstanbul'un en köklü hastanelerinden biri olan Hisarönü Vakıf Hastanesi zor zamanlar geçirmektedir. Genç ve idealist bir doçent olan Barış Güvener, hastaneyi eski günlerine döndürmek amacıyla başhekim olarak Hisarönü'ne atanır. Barış'ın görevdeki ilk gününde; Türki Cumhuriyetler Kongresi'nin olduğu otelde karbon monoksit sızıntısı meydana gelir ve zehirlenen altı elçi hastaneye getirilir. Böylece basının da gözü Hisarönü Hastanesi'ne çevrilir. Suriyeli iki kardeş; Habip ve Bewar'ın hastaneye kaçak girmesi ve Bewar'ın karantinaya alınması ile işler çığırından çıkar. Bir yandan meslektaşlarıyla arasındaki dinamik bir yandan aldığı radikal kararlarla hastanedeki tüm dengeleri değiştiren Barış'ı, finalde ise hiç tahmin etmediği bir sürpriz beklemektedir.

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