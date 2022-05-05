Mayıs ayı kira zammı ne kadar? Mayıs 2022 kiraya ne kadar zam gelecek? 3000 TL kira ne kadar olacak? 3 bin 500 lira kira kaç lira olacak? Kiraya yüzde kaç zam gelecek?

Mayıs ayı kira zammı ne kadar? Mayıs 2022 kiraya ne kadar zam gelecek?2500-3000 TL kira ne kadar olacak? 3500-4000 lira kira kaç lira olacak? Kiraya yüzde kaç zam gelecek? soruları kiracılar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Nisan ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından Mayıs ayı kira artış oranları da netlik kazandı. Mayıs 2022'de kira sözleşmesi yenilenecek ve yeni bir zam yapılacak olan kiracıların yeni dönemde ödeyeceği kira miktarı belli oldu. İşte 2000 TL, 2500 TL, 3000 TL, 3500 liralık kiralarda yapılacak artış oranı...

Mayıs ayı kira zammı ne kadar? Mayıs 2022 kiraya ne kadar zam gelecek?2500-3000 TL kira ne kadar olacak? 3500-4000 lira kira kaç lira olacak? Kiraya yüzde kaç zam gelecek? soruları kiracılar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Nisan ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından Mayıs ayı kira artış oranları da netlik kazandı. Mayıs 2022'de kira sözleşmesi yenilenecek ve yeni bir zam yapılacak olan kiracıların yeni dönemde ödeyeceği kira miktarı belli oldu. İşte 2000 TL, 2500 TL, 3000 TL, 3500 liralık kiralarda yapılacak artış oranı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022 enflasyon oranlarını açıkladı. Nisan enflasyon verileri oldukça yüksek geldi. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 69.97, aylık enflasyon ise yüzde 7.25 olarak açıklandı. Hayat pahalılığı9nın giderek arttuğı şu günlerde enflasyon verileri pek çok kişi tarafından dört gözle bekleniyor. Kiracılar ve ev sahipleri de Mayıs ayı kira artış oranlarının ne kadar olduğunu merak ediyordu. Oranlar belli oldu.

Mayıs ayı kira zammı ne kadar?

Kira artış oranlarında 12 aylık ortalama dikkate alınıyor. Buna göre kiraya Mayıs ayında en fazla yasal olarak yüzde 34,46 oranında zam yapılabilecek.

Yıllık resmi tüketici enflasyonu yüzde 61,14 ile 20 yılın zirvesini yeniledi. TÜİK verilerine göre üretici fiyat endeksi Nisan'da bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 121,82 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 7,67 oldu.

Mayıs 2022 kiraya ne kadar zam gelecek?

Mayıs ayında en fazla yasal olarak yüzde 34,46 oranında zam yapılabilecek.

Mayıs 2000 TL kira ne kadar olacak?

Mevcut Kira Bedeli: 2.000,00 TL

Kira zam oranı: Yüzde 34,46

Mayıs ayı zamlı kira bedeli: 2689,00 TL

Mayıs 3000 TL kira ne kadar olacak?

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira zam oranı: Yüzde 34,46

Mayıs ayı zamlı kira bedeli: 4033.8 TL

Mayıs 3 bin 500 lira kira kaç lira olacak?

Mevcut Kira Bedeli: 3.500,00 TL

Kira zam oranı: Yüzde 34,46

Mayıs ayı zamlı kira bedeli: 4706 TL

Mayıs 4000 lira kira kaç lira olacak?

Mevcut Kira Bedeli: 4.000,00 TL

Kira zam oranı: Yüzde 34,46

Mayıs ayı zamlı kira bedeli: 5378 TL