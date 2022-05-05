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TIMETURK / EKONOMİ / MAYIS KİRA ARTIŞ ORANI 2022 | Kiraya ne kadar zam yapılacak? Mayısta kiraya en fazla yüzde kaç artış olacak? Kira zamlı artış oranı kaç?

MAYIS KİRA ARTIŞ ORANI 2022 | Kiraya ne kadar zam yapılacak? Mayısta kiraya en fazla yüzde kaç artış olacak? Kira zamlı artış oranı kaç?

MAYIS KİRA ARTIŞ ORANI 2022 | Kiraya ne kadar zam yapılacak? Mayısta kiraya en fazla yüzde kaç artış olacak? Kira zamlı artış oranı kaç? Nisan ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon verileri pek çok memur ve kamu işçisi maaşını etkileyeceği gibi kira artış oranlarını da belirliyor. Mayıs ayında açıklanan rakamlara göre nisanda TÜFE yüzde 7,25 arttı.

20 Saat Önce
2022-05-05 10:06:08
MAYIS KİRA ARTIŞ ORANI 2022 | Kiraya ne kadar zam yapılacak? Mayısta kiraya en fazla yüzde kaç artış olacak? Kira zamlı artış oranı kaç?

MAYIS KİRA ARTIŞ ORANI 2022 | Kiraya ne kadar zam yapılacak? Mayısta kiraya en fazla yüzde kaç artış olacak? Kira zamlı artış oranı kaç? Nisan ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon verileri pek çok memur ve kamu işçisi maaşını etkileyeceği gibi kira artış oranlarını da belirliyor. Mayıs ayında açıklanan rakamlara göre nisanda TÜFE yüzde 7,25 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon oranlarını duyudu. Enflasyon rakamları yüzde 50'nin üzerinde geldi. TÜİK verilerine göre, nisanda TÜFE yüzde 7,25 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 69,97 seviyesine yükseldi.

Kiraya ne kadar zam yapılacak?

Enflasyon verileri ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilendiriyor. Kiraya zam oranı enflasyon verilerine göre belirleniyor. TÜFE yüzde 7,25 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 69,97 seviyesine yükseldi.

Kira sözleşmesi mart ayında yenilenecek kiracıya yapılabilecek zam oranı yüzde 34,46'yı geçemeyecek.

Reuters'ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette TÜFE'nin nisan ayında yüzde 68'e yükselmesi bekleniyordu. Aylık enflasyonun ise yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Yurtiçi ÜFE nisan ayında yüzde 7,67 artarken, yıllık bazda yüzde 121,82 olarak gerçekleşti.

Mayt ayı enflasyonu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını geçtiğimiz ay açıklamış, buna göre; yıllık fiyatlarda oran yüzde 61,14 olarak duyurulmuştu.

Önceki yılın aynı dönemine yüzde 121,82 arttı

TÜİK verilerine göre üretici fiyat endeksi Nisan'da bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 121,82 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 7,67 oldu.

Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise, enflasyonun nisan ayında aylık bazda yüzde 8.68, son 12 aylık artışı ise yüzde 156.86 olarak açıkladı. .

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