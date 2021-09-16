İşletmeler pandemide çalışanlarını ne kadar korudu?

Türkiye’deki KOBİ’lerin çoğu bütçe kesintileri (%34), azalan ücret veya çalışma saatleri (%44) veya ofis veya şubelerin geçici olarak kapatılmasıyla (%27) karşı karşıya kalsa da çalışanları elde tutmak şirketler için bir öncelik haline geldi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi dönemi hem işçi hem de işveren için zor bir süreç ortaya çıkardı.

İşlerin aksaması, siparişlerin durması, karlılığın gerilemesi kadar bu süreçte işinden olan işçilerin talep ve sorunları da tartışılan konular arasında yer aldı.

Küçük ve Orta ölçekli işletmeler alanında yapılan çalışma ve araştırmalar, bu işletmeler için pandemi döneminde ayakta kalmanın zor olduğu sonucunu çıkarsa da iş yapış ve istihdam alanında verdikleri mücadeleleri de gözler önüne sermeye devam ediyor.

Bu araştırmalardan birisinde de yine pandemi döneminde KOBİ'lerin nasıl bir performans ortaya koyduğu ve çalışanlarına nasıl yaklaştığı........

Pandeminin başlangıcında KOBİ'lerin karşılaştığı zorluklara odaklanan Kaspersky araştırması, Türkiye'deki KOBİ'lerin %35'inin çalışanlarının işlerini korumayı en büyük öncelik olarak gördüklerini ortaya koydu. En büyük zorluk ise, bu yeni koşullar altında işlerin sorunsuz yürümesini sağlamak için yeni teknolojilerin hayata geçirilmesiydi (%60).

Belirsizliklerle başa çıkma

Araştırmalar, çalışan memnuniyetinin iş performansını doğrudan etkilendiğini gösteriyor. Pandemi sırasında çalışanlar arasında iş tatmini ve bağlılığı, özellikle pandemiden etkilenen küçük işletmeler için her zamankinden daha önemli hale geldi. Gerçekten de güçlü bir ekibin krizlere karşı daha dirençli olması, karantina, enfeksiyon riskleri ve geleceğe dair belirsizliklerle daha iyi başa çıkması beklenir.

Personel maliyetini artırma planı

Türkiye'deki KOBİ'lerin çoğu bütçe kesintileri (%34), azalan ücret veya çalışma saatleri (%44) veya ofis veya şubelerin geçici olarak kapatılmasıyla (%27) karşı karşıya kalsa da çalışanları elde tutmak şirketler için bir öncelik haline geldi. Aynısı bugün de geçerli. Kuruluşların %51'i gelecek yıl ücretler ve sosyal haklar gibi personel maliyetlerini artırmayı planlıyor. Maaşları COVID-19 öncesi seviyeye çıkarmak veya hatta yükseltmek, işletmeler açısından yetenekleri elde tutmak ve işe alım ihtiyacını ortadan kaldırmak için bir çözüm olarak görülüyor.

Çalışma modelinde makas değişimi

Diğer faktörlerin yanı sıra işin korunması ve çalışan memnuniyeti, işverenlerin yeni ve aşırı çalışma koşullarına nasıl uyum sağladığına bağlı. Bu nedenle Türkiye'deki çoğu şirket için (%60) en büyük öncelik, işleri çevrimdışından çevrimiçine geçirmek ve çalışanların uzaktan veya hibrit bir modelde çalışmasına izin vermek üzere personele yeni teknolojiler, ekipmanlar, iletişim ve iş birliği hizmetleri sağlamaktı.

Süreçleri yeniden şekillendirmek

Çalışma süreçlerini yeniden şekillendirmek, şirket sahipleri ve yöneticileri için işlerini kurtarmak ve sürdürmek adına çok önemli bir görev haline geldi. Ücretsiz olanlar da dahil olmak üzere piyasada yönetimi kolay birçok hizmet var. Böylece şirketler özel BT yöneticileri veya ek bütçeleri olmasa bile bunu yapabilirler. Ancak dijital araçların güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve çalışanları güvenlik bilinci konusunda eğitmek, aynı zamanda işlerini siber tehditlerden korumak için de önemli

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.