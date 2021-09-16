Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerek bu etaba galibiyetle başladı.

24. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan pasında ceza sahası yayı üzerindeki Halil Dervişoğlu topun üzerinden atladı. Meşin yuvarlak ceza sahası içi sağ çaprazda uygun durumda bulunan Morutan'ın önünde kaldı. Rumen futbolcunun çok sert vole vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

Maçın ilk yarısında oyunun kontrolü sarı-kırmızılı ekipte olurken, takımlar pozisyon üretmekte zorlandı.

Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

51. dakikada Lazio savunmasının hatasında topu kapan Kerem Aktürkoğlu, soldan ceza sahasına girdi. Genç oyuncunun dar açıdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Strakosha'da kaldı.

58. dakikada Luis Alberto'nun ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Muslera sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Galatasaray savunması topu kornere gönderdi.

61. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Morutan, şık çalımlarla rakiplerini geçtikten sonra pasını uygun durumdaki Kerem'e aktardı. Milli futbolcunun vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

63. dakikada soldan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde pasını Cicaldau'ya verdi. Rumen futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

67. dakikada sarı-kırmızılı ekip kaleci Strakosha'nın büyük hatasıyla öne geçti. Sağ kanatta topu alan Morutan, içeri kat ederek ortasını yaptı. Lazzari'nin ceza sahasında müdahale ettiği meşin yuvarlak yükseklik kazanarak kale çizgisine düşmek üzereyken Strakosha topu tutmak için hamle yaptı. Ancak Arnavut file bekçisinin elinden kaçırdığı meşin yuvarlak, ağlara gitti: 1-0.

71. dakikada savuna arkasına sarkan Milinkovic-Savic, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun uygun durumdaki etkisiz vuruşunda Muslera zorlanmadan meşin yuvarlağın sahibi oldu.

72. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Strakosha, sağına gelen topu kornere çeldi.

Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı ve gruplara 3 puanla başladı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, Lazio'nun yanı sıra Fransa'nın Olympique Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı gruba 3 puanla iyi bir başlangıç yaptı.

Karşılaşma sonrasında Galatasaraylı futbolcular, galibiyeti taraftarıyla karşılıklı tezahürat yaparak kutladı.

Galatasaray, gruptaki 2. maçını 30 Ekim Perşembe günü deplasmanda Olympique Marsilya ile oynayacak.

Strakosha'nın hatası Lazio'ya pahalıya mal oldu

Lazio'nun Arnavut file belçisi Strakosha, yaptığı büyük hatayla Galatasaray'ın öne geçmesine neden oldu.

Karşılamanın 67. dakikasında sağ kanatta topu alan Galatasaraylı Morutan, içeri kat ederek ortasını yaptı. Savunmada Manuel Lazzari'nin ceza sahasında müdahale ettiği meşin yuvarlak yükseklik kazandı. Kale çizgisine düşmek üzere olan topu tutmak isteyen Strakosha, uygun durumda olmasına rağmen meşin yuvarlağı elinden kaçırınca takımının 1-0 geri düşmesine sebebiyet verdi.

Morutan direği geçemedi

Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Olimpiu Morutan'ın ilk yarıda çıkardığı bir şut direğe takıldı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazda uygun durumda topla buluşan genç futbolcunun vuruşunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

Vedat Muric, Lazio formasıyla sahada

Türkiye'de birçok takımda forma giyen Kosovalı santrfor Vedat Muric, Galatasaray'a karşı mücadele etti.

Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve son olarak Fenerbahçe'de top koşturan Vedat, Lazio formasıyla Galatasaray karşısında süre buldu.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde adı Galatasaray ile de anılan ancak sarı-lacivertlilere imza atan 27 yaşındaki golcü futbolcuya sarı-kırmızılı taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi.

Lazio'ya sahasında yine kaybetmedi

Galatasaray, İtalyan temsilcisi ile sahasında oynadığı 3. maçta da yenilmedi.

Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisiyle eşleşen sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçı 1-0 kazandı.

Galatasaray ile Lazio, ikinci kez 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştı. Galatasaray'ın sahasındaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Roma temsilcisiyle üçüncü kez rakip olan sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmayı yine kaybetmedi.

Ayrıca iki takım arasındaki 5. randevudan galibiyetle ayrılan Galatasaray, rakibiyle galibiyet sayılarını eşitledi. Daha önceki 4 karşılaşmada Lazio'nun 2, Galatasaray'ın 1 galibiyeti bulunurken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle rakibiyle galibiyet sayılarına eşitlik getirdi.

Son 9 resmi maçında yenilmedi

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti.

Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

"Maalesef şanssız bir gol yiyerek maçı kaybettik"

Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri, Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arnavut kaleci Thomas Strakosha'nın hatasıyla ilgili söyleyecek çok şeyin olmadığını belirten Sarri, "Strakosha bir hata yaptı ve şanssız bir gol yedik. Aslında iyi oynadık. Kontrollü bir oyun sergiliyorduk. Maalesef şanssız bir gol yiyerek maçı kaybettik." diye konuştu.

Transfer döneminde adı eski takımı Fenerbahçe ile anılan Kosovalı santrfor Vedat Muric'in yeniden Türkiye'ye dönme ihtimalinin olup olmadığının sorulması üzerine İtalyan teknik adam, "Sportif direktör olmadığım için Fenerbahçe'den teklif gelip gelmediğini bilmiyorum. Ancak Vedat'ın bizde kalmasını istiyoruz. Bizde kalması da lazım. Takımdan ayrılmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolcu Felipe Anderson ise bu sezonki hedefleriyle ilgili, "Amacımız maksimum sayıda maç kazanmak. Bunun için çok çalışıyoruz. İyi bir yolda gittiğimizi biliyoruz. Bize biraz öz güven ve zaman lazım." şeklinde görüş belirtti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.