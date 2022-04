İslam Memiş'ten çok konuşulacak açıklama ve uyarılar

'Yeni dünya düzeni nakitsiz toplum istiyor. Yakında kağıt paralar komple kalkacak. Biz ev sahibi iken kiracı konumuna düşeceğiz' diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, elinde altın ve dolar olanları uyararak, 'Fiziki varlıklarınıza sahip çıkın. Altın her zaman altındır.' dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ekonomiye yönelik, çok konuşulacak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Fiziki varlıklarınıza sahip çıkın. Altın her zaman altındır" diyen Memiş şunları söyledi:

-Dolar endeksi 101 seviyesine yükseldi dolar dünyada değer kazandı. Sabit kur politikası... Mayıs ayında başlayan yükseliş trendi temmuz ayında pik seviyeye yükselecek. 18 liranın üzerini görebiliriz. Temmuz ayı ile yeni rekorlar görebiliriz. 2 ay sonra neler olacak bilemiyoruz. KDV indirimleri gibi tedbirler alınıyor ama yansıma yok demek ki bir şeyi kontrol edemiyorsunuz nedir bu rant... Rantın belini kıramadıktan sonra eylemler boşa gider.

-Şimdi ev alınmaz hale geldi. Kitlesel göçler daha fazla gelmeye başlayacak. Örf, adet ve geleneklerimizde saraylar müstakil villalar vardı. Ekonomik şartlardan dolayı 1+1 daireye kadar düştük. İnsanlar 1+0 daire almak zorunda kalacak. Mimari yapı değişecek. Bir odada yemek, yatak, mutfaklar vs...Problemler buraya gidiyor.

-Evlatlarımız kendi birikimleri ile ev alamayacaklar. 10-20 yıllık kira kontratları olacak. Biz ev sahibi iken kiracı konumuna düşeceğiz. Bugün ben tüm tezimi söylüyorum. Kimsenin umurunda değil. Yeni dünya düzeni nakitsiz toplum istiyor. Paralı, zengin toplum istemiyor. Paralı olanlar ayrı hayat yaşayacak. Birçok banka şu mesajı gönderiyor müşterilerine. Bankalar diyor ki gelin alın varlıklarınızı kasa kiralamaktan vazgeçtik. Finansal düzen kırılgan bir zeminde.

-Kripto paraları sanal olarak görenler çıktığında bir dolar olduğunu sanırım unuttular. Büyük finansal düzen kuruluyor. Şuan da kripto paralar dijital paralarla sanal ödeme araçlarının farkı yok. Sadece kart olmayacak. Zaten sanal hayat yaşıyoruz.

-Yakında kağıt paralar komple kalkacak. 200 liranın karşılığı olmayacak. Maksimum 3 yıl sonra kağıt para olmayacak. Bunu Merkez Bankaları'nın başkanları da söylüyor. Kağıt paraları toplarken tezgah da olacak.

-Altını hayatımızdan çıkaramazlar. Gerçek paradır. Gümüş de öyle. Gerçek para altındır. Gerçek değerini de söyleyebilirim. Gram altın son 10 yılda yüzde 754 kazandırmış son 20 yılda yüzde 6 bin 290 kazandırmış.

-Dolar son 10 yılda yatırımcısı yüzde 676 son 20 yılda yüzde 908 kazandırmış. Çok konuşturur az kazandırır. Altın mı dolar mı? Gelenekçiler benim sevdiğim yatırımcı profili her zaman miktara bakarlar. Her zaman varlıklarına sahip çıkarlar. Bir günlük al sat yapanlar var. Her gün aynı soruları soranlar alayım mı satayım mı? Ben gelenekçi insanım.

-Fiyatla işiniz olmasın miktarı arttırın. Gümüş de dünyanın nimetlerinden bir tanesi. Gümüş dediğimiz zaman aklımıza takı, süs eşyası geliyor. Parmağınızdaki yara bandında bile gümüş var. Güneş panellerinde, fotoğrafçılık da gümüş kullanılıyor. Sınırlı varlıktır. Altından fazla kazandırır gümüş. 2020 yılında altını tahtından etti. Bu yılın ilk çeyreğinde altından daha fazla getirisi oldu. Gram gram, külçe alabilirsiniz.

-Kendi çocuklarıma bireysel emeklilik yaptırmadım kendimin de yok. Ben altın kazanırım toprak alırım. Bireysel emeklilik yaptırmadım düşünmem de. Bireysel emekliliğe sıcak bakmıyorum.

- Dünyada 3 tane olimpik havuzu dolduracak kadar altın var. Bitti. Sınırlı bir varlık 2050 den sonra bulunamayan altın.

-Dünyada salgın hastalıklar arttıkça gümüş fiyatları da artacak. Gördüğünüz her şeye inanmayın.

-Şu anda altını saklamak çok zor almak kolay. Yer altında sınırlı madenden bahsediyoruz. Alımı kolay gidip hemen alabiliyorsunuz kuyumcular ortadan kalktıktan sonra anca müzelerde uzaktan bakacağız.

-Fiziki varlıklarınıza sahip çıkın. Altın her zaman altındır. .