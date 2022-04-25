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Orta Doğu'da sıcak gelişme! İsrail o ülkeyi vurdu

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Orta Doğu'da sıcak gelişme! İsrail o ülkeyi vurdu

Yaklaşık 2 yıldır Lübnan-İsrail sınırında yaşanan sükunet bozuldu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 'Topçu birlikleri, şu anda, Lübnan'daki hedefleri bombalıyor. İsrail topraklarına yönelik ateşlenen roketin atılmasına karşılık olarak o bölgeye ateş açılıyor.' ifadeleri yer aldı.

2 Saat Önce
2022-04-25 08:31:39
Orta Doğu'da sıcak gelişme! İsrail o ülkeyi vurdu

İsrail ordusu, topçu birliklerinin Lübnan'da bazı hedefleri vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Topçu birlikleri, şu anda, Lübnan'daki hedefleri bombalıyor. İsrail topraklarına yönelik ateşlenen roketin atılmasına karşılık olarak o bölgeye ateş açılıyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada topçu birliklerinin nereyi vurduğuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Lübnan ordusundan da söz konusu açıklamaya dair henüz yorum gelmedi.

İsrail ordusu, gece yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarından ülkenin kuzeyine bir roket atıldığının gözlendiğini ve roketin açık alana düştüğünü belirtmişti.

Lübnan'daki Hizbullah örgütüne yakınlığıyla bilinen el-Ahbar gazetesi, roketin Sur kentinin güneyinden ateşlendiğini yazmıştı.

Yaklaşık 2 yıldır Lübnan-İsrail sınırı kısmi bir sükunet yaşıyor.

Söz konusu roket saldırısı ve ardından topçu atışları, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'da İsrail ve Filistinliler arasında gerilimin yaşandığı bir dönemde gerçekleşti. .

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