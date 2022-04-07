FED faizleri 50 baz puan artıracak mı? FED 50 baz puan faiz arttırırsa ne olur? Altın-Dolar düşer mi yükselir mi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan savaşta ABD ve AB'den Rusya'ya peş peşe yaptırımlar gelmişti. Yaptırımlar nedeniyle dünya enerji ve petrol fiyatlarında ani yükselişler meydana geldi. Dünyanın enflasyonla mücadele ettiği bu dönemde yaşanan durum ülkeleri daha da zor duruma soktu. FED'in 50 baz puan faiz artırımına gideceği ihtimalleri de konuşulmaya başlandı.

FED faizleri 50 baz puan artıracak mı? FED 50 baz puan faiz arttırırsa ne olur? Altın-Dolar düşer mi yükselir mi? ABD Merkez Bankası FED geçtiğimiz ay uzun bir aradan sonra ilk defa faiz artırımına gitmişti. FED'in faiz artırımı savaş şoku yaşayan piyasaları derinden etkiledi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan savaşta ABD ve AB'den Rusya'ya peş peşe yaptırımlar gelmişti. Yaptırımlar nedeniyle dünya enerji ve petrol fiyatlarında ani yükselişler meydana geldi. Dünyanın enflasyonla mücadele ettiği bu dönemde yaşanan durum ülkeleri daha da zor duruma soktu. FED'in 50 baz puan faiz artırımına gideceği ihtimalleri de konuşulmaya başlandı.

Dünya piyasaları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile büyük bir şok yaşadı. Rusya'ya dünyadan peş peşe yaptırımlar gelirken bu yaptırımların dünya ekonomilerine de zararı oldu. Enflasyonla mücadele eden ülkeler artan enerji fiyatları karşısında büyük çaresizlik yaşadı. FED'in vereceği faiz kararı da merakla beklenmeye başladı. FED geçtiğimi ay ilk defa faizleri 25 baz puan artırma kararı almıştı.

FED faizleri 50 baz puan artıracak mı?

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 15-16 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin toplantı tutanaklarını yayımladı. FED üyeleri bilançonun aylık 95 milyar dolar daraltılmasına yönelik bir plan üzerinde genel olarak anlaştılar. Tutanaklarda 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edildi. Birçok yetkilinin bir ya da daha fazla 50 baz puanlık artışın garanti olduğu yönünde fikir belirttiği de görüldü.

FED faiz artırırsa altın-dolar ne olur? Altın ve dolar çıkar mı yoksa düşer mi?

FED'in faiz artırımı kararı dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Özellikle gelişmekte olan piyasalarda FED'in faiz kararı deprem etkisi yapabilir. FED Mart ayında faizleri 25 baz puan artırdığını açıklamıştı. Mayıs ayında da toplancak olan FED'in vereceği karar şimdiden merakla bekleniyor.

FED faiz yükseltirse ne olur?

FED'den gelecek muhtemel bir faiz artırımı piyasalarda doların değerlenmesine ve büyümelerin yavaşlamasına neden olabilir. FED'in faiz artırması altının da değerini yukarı çekebilir. Ancak ülke piyasaları FED'in faiz kararını daha önceden fiyatlamışsa altın ve dolarda çok fazla oynaklık görülmez.

FED faizleri ne kadar yükseltir?

Tutanaklar ayrıca, Fed üyelerinin ekonomik ve finansal şartlara bağlı olarak daha sıkı politika duruşunun gerekli olabileceğini not ettiklerini de gösterdi. Tüm katılımcılar enflasyon baskılarında ve uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinde daha fazla yukarı yönlü riske karşı dikkatli olunması gerektiğini altını çizerken, bazı katılımcılar 50 baz puanlık bir artırımı tercih edebileceklerini de söylediler.

FOMC üyelerinin bir çoğu gelecekteki toplantılarda federal faiz oranının bir veya daha fazla kez 50 baz puan artırılmasının, özellikle enflasyon baskılarının yüksek veya yoğun olmaya devam etmeleri halinde, uygun olabileceğini vurguladılar.

FED Mayıs kararı ne zaman açıklanacak?

FED'in Mayıs ayında yapacağı faiz toplantısı 3-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 4 Mayıs saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.