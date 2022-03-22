FED Mayıs faiz kararı ne olur? FED 2022 Mayıs'ta faiz artıracak mı? Faiz kaç baz puan yükseltilir? Dünya piyasalarının gözü ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararına odaklanmıştı. FED piyasaların beklentisi doğrultusunda faizleri 25 baz puan yükselterek faiz oranını 0-0,25'ten 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Enflasyon verilerinin yüksek gelmesi ve savaş nedeniyle küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik nedeniyle ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell faiz artırımında gerekirse 'daha agresif' olacaklarını duyurdu.

Dünya piyasalarının gözü ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararına odaklanmıştı. FED piyasaların beklentisi doğrultusunda faizleri 25 baz puan yükselterek faiz oranını 0-0,25'ten 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Enflasyon verilerinin yüksek gelmesi ve savaş nedeniyle küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik nedeniyle ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell faiz artırımında gerekirse "daha agresif" olacaklarını duyurdu.

FED'in faiz kararı dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. FED faiz artırımısinyalini aylar öncesinden vermişti. Mart'ta yapılan toplantıda ABD Merkez Bankası faizleri 0,25-0,50 baz puan aralığına yükseltti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ekonomik yaptırımların devreye alınması ve bunun dünya piyasalarına yansıması yaşandı. Emti fiayatlarında hızlı bir artış yaşanması enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. ABD'de son 40 yılın enflasyon rekoru kırılırken FED'den faiz konusunda yeni açıklamalar geldi.

FED Mayıs faiz kararı ne olur?

Fed Başkanı Powell, güçlü iş gücü piyasasını korurken fiyat istikrarını yeniden sağlamaya kararlı olduklarını belirtti. Fiyat istikrarının nihai sorumluluğunun Fed'e ait olduğunu vurgulayan Powell, "Fiyat istikrarına dönüşü sağlamak için gerekli adımları atacağız. Özellikle, bir veya birden fazla toplantıda federal fon oranını 25 baz puanın üzerinde artırarak daha agresif hareket etmenin uygun olduğu sonucuna varırsak, bunu yapacağız. Nötr önlemlerin ötesine ve daha sıkı bir duruşa geçmemiz gerektiğine karar verirsek bunu da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

FED 2022 Mayıs'ta faiz artıracak mı?

Powell, Ulusal İş Ekonomisi Derneğinin (NABE) yıllık toplantısında ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'dan faiz artırımı konusunda flaş açıklamalar geldi. Powell enflasyonun çok yüksek olduğunu belirterek, faiz artırımında gerekirse "daha agresif" olacaklarını bildirdi. Powell, para politikası duruşunun daha "nötr" bir düzeye döndürülmesi için hızla hareket etmeye ve fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gerekirse daha kısıtlayıcı seviyelere geçmeye ihtiyaç olduğunu aktardı.

Enflasyon görünümü kötüleşti

Powell, görünümün bu yıl Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından önce bile önemli ölçüde bozulduğunu anlattı.

Enflasyondaki artışın beklenenden çok daha büyük ve daha kalıcı olduğunu belirten Powell, "Dünya nihayetinde yeni bir normale alıştıkça, umut edilen arz yönlü iyileşmenin zaman içinde gelmesi muhtemel görünmeye devam ediyor, ancak bu rahatlamanın zamanlaması ve kapsamı oldukça belirsiz." dedi.

Powell, enflasyondaki artışın büyüklüğü ve kalıcılığı geçen yılın ikinci yarısında giderek daha net hale geldikçe ve iş gücü piyasasındaki toparlanma beklentilerin ötesinde hızlanırken, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) giderek daha az destekleyici para politikasına yöneldiğini aktardı.

Fed Başkanı Powell, "Görünüm geliştikçe, güçlü bir iş gücü piyasası ile fiyat istikrarına dönüşü sağlamak için politikayı gerektiği gibi ayarlayacağız." diye konuştu.

JP Morgan FED'den 9 faiz artırmı bekliyor

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Fed'den bu yıl içerisinde dokuz defa faiz artırımı beklediklerini açıkladı. Faiz artışlarının 0.25 puan olacağı tahmin ediliyor. JP Morgan Chase CEO'su Dimon, yaptığı açıklamada ekonomiyi çok sarsmadan faiz artırımları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınacağını da belirtmişti. Faiz artırımı konusunda beklenenden fazlasına ihtiyaç duyulabileceğini söyleyen Dimon, "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar. Ekonominin bunu absorbe etmesi çok kolay olur." ifadelerini kullanmıştı. .