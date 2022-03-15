FED faiz artırırsa Bitcoin ne olur? FED faiz yükseltirse kripto paralar düşer mi yükselir mi? FED kripto para etkisi (Bitcoin-Ethereum-Alt conin)

FED faiz artırırsa Bitcoin ne olur? FED faiz yükseltirse kripto paralar düşer mi yükselir mi? FED kripto para etkisi nasıl olur? ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararına tüm dünya piyasaları odaklanmış durumda. ekonomistler Mart ayında FED'in faiz artışı olasılığının oldukça güçlü olduğunu ifade ediyor. Faiz artışı hiç kuşkusuz altın ve dolar gibi kripto para yatırımcılarını da yakından ilgilendiriyor. Elinde bitcoin, ethereum ve alt coin olan kripto para yatırımcıları muhtemel faiz artışının kendilerini nasıl etkileyeceğini merak ediyor. İşte FED'in faiz artışının kripto paralara etkisi...

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararını tüm dünya piyasları merakla bekliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması ve Rusya'ya uygulanan ağır yaptırımların gölgesinde FED'in faiz konusunda ne karar vereceği merakla bekleniyordu. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada Mart ayında faiz artışının uygun olacağını duyurdu. Piyasalar faiz artışına odaklanmışken altın ve dolar gibi kripto para piyasası da FED'in faiz kararını yakından takip ediyor.

FED faiz artırırsa Bitcoin ne olur?

Altıon ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş FED'in faiz kararının kripto paralara etkisini yorumladı. Memiş açıklamasında şunları söyledi: “Ben kripto paraların 44-45 bin dolar aralığına hatta 50 bin dolara kadar yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü Fed istediğini aldı. 50 baz puanlık bir artırma gidecekken 25 puan baz puanlık bir artırıma gidecek muhtemelen. Dolar endeksi 99 seviyesini gördü. Fed burada da istediğini aldı. Fed için problem yok. Yılda 4 kez 25 baz puanlık faiz artırımları yapabilir ancak genel tabloda piyasalarda şok havası olmayacak beklentilerin satın alındığı bir tablo ortaya çıkacak."

FED faiz yükseltirse kripto paralar düşer mi yükselir mi?

FED'in faiz kararı Mart ayında dünya piyasalarını derinden etkileyecek. İlk etapta dolar ve altın piyasasını da etkileyecek olan karar kripto para piyaslarının da darbe almasına neden olabilir. FED faiz artırımına giderse kripto paralarda yukarı yönlü hareket olabilir.

ABD'de enflasyon rekoru

Ülkede TÜFE, şubatta yıllık bazda da yüzde 7,9 artarak piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon, 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkarken, ocakta da yıllık bazda yüzde 7,5 ile 40 yılın zirvesini görmüştü. Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Kripto para nedir?

Kripto para/kripto-para, kripto (Antik Yunancadan, κρυπτός, kruptós, lit. "gizlenmiş, şifreli"), veya coin, bir değişim aracı olarak çalışmak üzere, işlemleri güvence altına almak için matematiğin bir dalı olan kriptografi kullanılarak tasarlanmış bir dijital unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir. Her bir kripto para biriminin merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri (ledger) olarak işlev gören bir blok zincirinden (Blockchain) gelmektedir.

2009'da Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto paradır. O zamandan beri birçok farklı kripto para ortaya çıkmıştır. Bitcoin dışındaki kripto para birimlerine genel olarak altcoin denilir ki bu kısaltma alternatif ve coin yani madeni para'nın birleşimidir. Uzmanlar, kripto paraların toplam piyasa değerinin ileriki yıllarda 3–4 trilyon Amerikan dolarına kadar çıkabileceğini tahmin etmekte.