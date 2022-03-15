FED faizi artırsa dolar yükselir mi, düşer mi? FED faiz yükseltirse dolar çıkar mı, iner mi? FED faiz kararı dolara etkisi nasıl olur? ABD Merkez Banaksı FED'in vereceği faiz kararı uluslararası piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşından sonra jeopolitik risklerin tavan yaptığı ve emtia fiyatlarında hızlı yükseliş yaşandığı şu dönemde FED'in 25 baz puan faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Elinde dolar ve altını olan yatırımcılar FED'in faiz kararının dolar ve altını nasıl etkileyeceğini merak ediyor.

ABD Merkez Bankası FED'in açıklayacağı faiz kararı dünya piyasaları tarafından merakla bekleniyor. ABD'de son yılların en yüksek enflasyon rakamları açıklandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıya geçmesinin ardından yaptırımları da devreye sokan ABD'de para poltikasında sıkılışamaya gidilmesi bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada faiz artırımı için Mart ayının uygun olduğunu ifade etmişti. Powell açıklamasında “Faizleri artırma ya da artırmama kararını Mart toplantısında vereceğiz. Faizi, Mart toplantısında artırma niyetindeyiz. Bunu yapmak için koşullar uygun, riskleri gözlemliyoruz” dedi.

FED faiz kararı dolara etkisi nasıl olur?

ABD Merkez Bankası FED'in açıklayacağı faiz kararı dünya piyaslarını, doları, ons altını yakından ilgilendiriyor. FED'in muhtemel faiz kararını duyurması Türk yatırımcıları da ilgilendiriyor.

FED faizi artırsa dolar yükselir mi, düşer mi?

FED'in faiz artırımı ile yurt içinde dolar ve altının nasıl bir seyir izleyeceği vatandaşlar tarafından meerak ediliyor. Parasal sıkılaşma ile piyasdan dolar çekilimi bir miktar artacaı için yurt içi piyasada da dolar bir müktar yükselebilir. Ancak dolar fiyatlanmasını faiz artışına göre önceden yapmış ise dolar kurunda bir artış olmayabilir.

FED faiz yükseltirse dolar çıkar mı, iner mi?

FED'in faiz arttırımı dünya piyasalarını elbette etkiler. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar bir oynama yapacağı da merak edilen konu başlıkları arasında yer almakta.

FED'in faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz toplantı 15 Mart ve 16 Mart tarihlerinde yapılacak. Faiz kararı piyasalara 16 Mart akşamı duyurulması bekleniyor.

ABD Merkez Banksı FED faiz artıracak mı?

Şubat ayı ABD enflasyon rakamları ABD için pek de iç açıcı gelmedi. Enflasyonun rekor kırdığı ABD'de faiz artırşı sesleri daha güçlü gelmeye başladı. ABD enflasyonu Şubat ayında aylık bazda 0,8 artış gösterdi. Yıllık bazda ise 7.9 artış gösterdi. ABD merkez bankasının (Fed) faiz oranlarını yükseltmesi bekleniyor.

FED nedir?

Merkez Bankaları Sistemi FED, 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur. .