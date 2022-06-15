FED faizi artırırsa gram altın düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararında altın yükselecek mi düşecek mi? Altın yükselmeye davam eder mi? Küresel piyasalar bugün FED'den gelecek faiz kararına odaklandı. FED'in faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor ancak 50 baz puan mı olur yoksa 75 baz puan mı olur bu merak ediliyor. Ülkemizde de altın yatırımcıları ve gram altın almak isteyen vatandaşlar da FED'in faiz kararının altına nasıl etki edeceğini araştırıyor. Peki FED 50-75 baz puan faizi yükseltirse altın artar mı? FED faizi artırırsa altın ne olur?

FED faizi artırırsa gram altın düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararında altın yükselecek mi düşecek mi? Altın yükselmeye davam eder mi? Dünya piyasalarının gözü kulağı FED'den gelecek faiz açıklamasında. 14-15 Haziran tarihlerinde toplanan FED'den gelcek olan kritik faiz kararı tüm dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Borsa, altın, dolar başta olmak üzere pek çok alanda etkisini hissetirecek olan faiz kararı ülkemizden de yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Özellikle elinde altını olan ve altına yatırım yapmak isteyenler FED'in faiz kararı ile altının yükselmeye devam edip etmeyeceğini araştırıyor.

FED faizi artırırsa gram altın düşer mi, yükselir mi?

Altın uzmanı ve yorumcu İslam Memiş beklenen FED kararının altına olan etkisini yorumladı. Memiş FED'in faiz artırımı sonrası dolar ve gram altında gerileme olacağını söyledi. Dolar 15,88 TL barajına dikkat çeken Memiş, Gram altın içinse gerileme sonrası 950 TL öngörüsünde bulundu. İslam Memiş olar ve gram altın gerileyince alım için bu seviyelerin fırsat olduğunu belirtti.

FED faiz kararında altın yükselecek mi düşecek mi?

Piyasalar FED'in en sert faiz artışına hazırlandığı görüşünde. 50 baz puna beklenen faiz artışının 75 baz puan yönünde beklentilere yansıdığı ifade ediliyor. Fed'in bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda 75 baz puanlık artışa neredeyse kesin gözüyle bakılsa da, birçok banka yetkilisinin daha önce bu adıma karşı yaptığı keskin açıklamalar fiyatlamaları zorlaştırıyor. FED'in vereceği faiz kararı alltın piyasalarını da etkileyecek. Ülkemizde altın fiyatlarında son haftalarda yukarı yönlü bir hareket var. FED'in kararı sonrası bu yönün nasıl olacağı marakla bekleniyor.

FED faiz artırırsa dolar ne olur?

FED faizlerde artırıma gideceğini daha önceki günlerde açıklamıştı. Piyasalar FED'in faiz adımını fiyatlandırmaya çoktan başladı. ABD Merkez Bankası FED faizleri artırdığı zaman dünya piyasalarından doların çekilmesi hızlanacaktır. ABD Merkez Bankası'ndan dolara daha fazla faiz getirisi geleceği içn pek çok yatırımcı parasını uluslararası yatırımlardan çekerek faize sokacak. Böyle olunca pek çok ülkeden dolar çıkışı hızlanacak. Durum böyle olunca ABD doları diğer para birimleri karşısında bir miktar değerlenebilir. Özellikle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybetmeye meyilli olur.

FED faiz artırırsa kripto para (Bitcoin) düşer mi?

FED'den gelecek olan faiz kararı kripto para yatırımcılarını da heyecanlandırıyor. Son aylarda kripto para piyasasında yaşanan aşağı yönlü hareket yatırımcıları bezdirdi. FED'den gelecek olan muhtemel faiz indiriminin kipto para piyasasının daha da aşağı sarkmasına neden olabileceği düşünülüyor.

FED faiz kararı ne zaman?

FED son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırmıştı. FED'in Haziran'da 50 baz puan mı yoksa 75 baz puan mı faiz artışına gideceği ilerleyen saatlerde netlik kazanacak. FED faiz kararını bugün Türkiye saati ile 21:00'de açıklayacak.

ABD'de rekor enflasyon

ABD'de enflayon verileri pek de iç açıcı çıkmadı. ABD'den gelen Mayıs enflasyon verilerine göre ülkede son 41 yılın enflasyon rekoru kırıldı. ABD'de TÜFE mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8.6 oranında arttı. Beklenti ise TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 8.3 oranında artacağı yönündeydi. Yaşana yüksek enflasyon nedeniyle FED'in faiz artırımı oranı da merakla beklenmeye başlandı.