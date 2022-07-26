FED faiz artırırsa kripto paralar (Bitcoin-Ethereum) düşer mi? Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin 20 bin doların altına düşer mi? Dünya piyasalarının gözü kulağı şu sıralar ABD Merkez Bankası FED'den gelecek faiz kararına odaklandı. Dolar, euro ve altın yatırımcıları da FED'in faiz kararını bekliyor. Küresel ekonomiyi yakından ilgilendiren FED kararı kripto para piyasasında da tedirginliğe neden oldu. Faizleri artırması beklenen FED'in kararının açıklamadan önce Bitcoin düşüş yaşadı.

ABD Merkez Bankası FED geçtiğimiz aylarda peş peşe faiz artışına yönelmişti. FED'in Temmuz ayında da faizleri artırması beklenirken kritpo para yatırımcıları da bu artışın kendilerine yansımasının nasış olacağını merak ediyor. FED faiz artırırsa kripto paralar (Bitcoin-Ethereum) düşer mi? Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin 20 bin doların altına düşer mi? soruları şu sıralar elinde kripto parası olan ve kripto para piyasasına giriş yapmak isteyenler tarafından sorulmaya başlandı. İşte FED'in kripto paralara etkisi...

FED faiz artırırsa kripto paralar düşer mi?

FED'in faiz kararı kripto para piyasalarını da yakından ilgilendiriyor. Bitcoin 60 bin dolar seviyelerinden FED'in faiz artırımı dalgası sonrası 18 bin dolara kadar gerilemişti. 23 bin dolara kadar toparlayan bitcoin FED'in yeni bir faiz artışı beklentisi ile 22 bin doların altına düştü. FED'in Temmuz ayında 75 baz puan ile 100 baz puanlık bir faiz artışına gitmesi bekleniyor. Bankanın faiz artışına gitmesinin kripto para piyasasındaki düşüşlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bitcoin neden düşüyor?

Son haftalarda bitcoinde yaşanan gerilemenin sebebi küresel piyasalarda oluşan FED faiz fiyatlaması olarak görülüyor. FED Temmuz ayında da faiz silahını kullanacak.

Bitcoin 20 bin doların altına düşer mi?

Kripto para piyasası uzmanları bitcoinde yaşanan yeni bir düşüş dalgasının etkili olabileceğini belirtiyor. FED'in faiz artırımı kararı sonrası ve faizin ne kadar artırılacağı kritp para piyasası tarafından yakından takip ediliyor.

FED faiz artırsa Bitcoin-Ethereum yükselir mi düşer mi?

FED'in muhtemel faiz artışları kripto para piyasasını olumsuz etkiliyor. Yatırımcılar yüksek faiz ve kar getirisi nedeniyle yatırımlarını kripto paralardan çekerek faize yatırıyor. Satış baskısı arttığı için kripto para piyasalarında bir miktar aşağı çekilme yaşananbilir.