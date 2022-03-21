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Et fiyatlarına zam mı geldi? Et fiyatlarına ne kadar zam geldi? Son dakika et fiyatları | Ete yüzde kaç zam geldi?
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TIMETURK / EKONOMİ / Et fiyatlarına zam mı geldi? Et fiyatlarına ne kadar zam geldi? Son dakika et fiyatları | Ete yüzde kaç zam geldi?

Et fiyatlarına zam mı geldi? Et fiyatlarına ne kadar zam geldi? Son dakika et fiyatları | Ete yüzde kaç zam geldi?

Et fiyatlarına zam mı geldi? Et ve Süt Kurumu, ramazan öncesinde et fiyatlarına zam uyguladığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde de süte yapılan zammın ardından, etin fiyatının yükselmesi, vatandaşın tepkisine neden oldu. Peki ama ete ne kadar zam geldi? Et fiyatlarında yüzde kaç zam yapıldı? İşte merak edilen et fiyatları...

2 Saat Önce
2022-03-21 21:00:10
Et fiyatlarına zam mı geldi? Et fiyatlarına ne kadar zam geldi? Son dakika et fiyatları | Ete yüzde kaç zam geldi?

Et ve Süt Kurumu, ramazan öncesinde et fiyatlarına zam uyguladığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde de süte yapılan zammın ardından, etin fiyatının yükselmesi, vatandaşın tepkisine neden oldu. Peki ama ete ne kadar zam geldi? Et fiyatlarında yüzde kaç zam yapıldı? İşte merak edilen et fiyatları...

Et fiyatlarına zam mı geldi?

Et ve Süt Kurumu geçtiğimiz günlerde süte zam yaptıktan sonra, et fiyatlarına da zam uygulandığını duyurdu. Kurumun yaptığı yüzde 48'lik zammın ardından; 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya yükselmiş oldu.

Son dakika et fiyatları

Yapılan yüzde 48'lik zammın ardından et fiyatları aşağıdaki gibi yer aldı.

et fiyatları

Ete yüzde kaç zam geldi?

Et ve Süt Kurumu'nun yayımladığı kılavuza göre ete yüzde 48 zam geldi.

ESK et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını artırmaması ise dikkat çekti. ESK, halen karkas kesim fiyatı yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira fiyat uygulamasına devam ediyor. Serbest piyasada karkas kesim fiyatları 80 liraya çıkarken, ESK'nın karkas kesim fiyatlarını değiştirmemesi tepki çekiyor. .

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