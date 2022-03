Et fiyatlarına zam mı geldi? Et fiyatlarına ne kadar zam geldi? Son dakika et fiyatları | Ete yüzde kaç zam geldi?

Et fiyatlarına zam mı geldi? Et ve Süt Kurumu, ramazan öncesinde et fiyatlarına zam uyguladığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde de süte yapılan zammın ardından, etin fiyatının yükselmesi, vatandaşın tepkisine neden oldu. Peki ama ete ne kadar zam geldi? Et fiyatlarında yüzde kaç zam yapıldı? İşte merak edilen et fiyatları...