Büyük Göç filminin konusu nedir? Büyük Göç filmi oyuncuları kimdir?

Dünyaca ünlü yönetmen Ridley Scott'un yapımcılığını üstlendiği Büyük Göç filmi birçok sinemasever tarafından araştırılıyor. Orijinal adıyla Exodus: Gods and Kings olan Büyük Göç filmi konusu nedir? Büyük Göç filmi oyuncuları kimdir? Büyük Göç filmi nerede çekildi? İşte detaylar...

İlk olarak sinemalarda 12 Aralık 2014 tarihinde vizyona giren film, birçok kişi tarafından sevilmişti. Yönetmenliğini ünlü isim Ridley Scott'un üstlendiği film bugün Star TV ekranlarında birkez daha izleyiciler ile buluşacak. Akşam kuşağında kendine yer bulan filmin konusu, oyuncuları, nerede çekildiği birçok kişi tarafından merak edildi. Büyük Göç filmi konusu nedir? Büyük Göç filmi oyuncuları kimdir? Büyük Göç filmi nerede çekildi? İşte detaylar...

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mısır Hükümdarı olan bir ailede yetişen Musa ve Ramses, aralarında kan bağı olmasada kardeş gibidirler. Zaman geçtikçe Ramses firavun olur ve Musa'yı en yakın yardımcısı yapar. Ancak Ramses, küçükken bir nehrin kenarında bulunan Musa'nın İbrani olduğunu öğrendiğinde kardeşini çölde ölüme terk edecektir. Musa ise zamanla heykel yapımında kullanılan İbranilerin sesi olacaktır. Musa birgün gördüğü rüyasında tanrıların onunla konuştuğunu ve ibranilerin kölelikten kurtarılmada görevli olduğu aktarılır. Rüyanın etkisinde kalan Musa, 600.000 köle ile birlikte kırk yıl sürecek uzun bir yolculuğa çıkar. Hedefleri ise 'vaadedilen topraklara' ulaşmaktır...

BÜYÜK GÖÇ OYUNCULARI KİMDİR?

Christian Bale Rolü : Moses

Joel Edgerton Rolü : Ramses

John Turturro Rolü : Seti

Aaron Paul Rolü : Joshua

Ben Mendelsohn Rolü : Hegep

Sigourney Weaver Rolü : Tuya

Ben Kingsley Rolü : Nun

María Valverde Rolü : Séfora

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Büyük Göç filminin çekildiği tek bir yer yoktur. Exodus: Gods and Kings'un çekimleri; Pinewood Stüdyoları, Güney İspanya'daki Almeria bölgesi, Londra ve Kanarya Adaları'nda farklı zamanlarda çekilmiştir. .