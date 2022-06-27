En düşük memur maaşı 2022 | Temmuz memur en düşük ne kadar maaş alacak? Zamlı en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Milyonlarca çalışanın maaşına Temmuz ayında zam yapılacak. Memurlar da enflasyon farkına göre maaşlarını zamlı olarak alacaklar. Hükümet kanadından yapılan açıklamaya göre memur maaşlarına enflasyonun üstünde bir artış yapılacak. Memurlara 2022 Temmuz ayında yüzde 42 gibi bir zam yapılması planlanıyor. Peki yüzde 42 zam oranına göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

En düşük memur maaşı 2022 | Milyonlarca çalışan Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Asgari ücretli çalışanların da maaşlarına zam yapılacağı sinyalleri güçlü şekülde gelmeye başladı. Memur maaşlarında yapılacak artış oranı ise milyonlarca kişi tarafından sabırslıkla bekleniyor. Memuriyete yeni başlamış ve en düşük seviyeden memur maaşı alan on binlerce kamu personeli de 2022 Temmuz ayında zamlı en düşük memur maaşının ne kadar olacağını merak ediyor.

En düşük memur maaşı 2022

TÜİK'in 4 Temmuz'da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisi milyonlarca memur tarafından merakla bekleniyor. Beklentilere göre memur maaşlarına enflasyon zammı ve ek zamla birlikte yüzde 42 oranında bir zam yapılması bekleniyor. En düşük memur maaşı da yüzde 42 oranından hesaplandığı zaman 9 bin TL'ye kadar çıkacak.

Temmuz memur en düşük ne kadar maaş alacak?

2022 yılında Ocak ayı ile birlikte en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya çıkmıştı. Temmuz ayında yüzde 42 oranında memur maaş zammı üzerinden hesaplama yapılırsa en düşük memur aylığı Temmuz'da 6.429 liradan 9.017 liraya çıkacak.

Zamlı en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

2022 Temmuz ayında en düşük memur maaşına yaklaşık olarak 2500 TL gibi bir artış olacak. Bu rakamlara aile yardımı ödeneğinin de dahil olduğunu belirtelim.

Türkiye'de kaç memur var?

Memur, devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli. Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen, emir altında olan kimse anlamında mastar isimdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklere göre Türkiye'de 2021 yılı itibarıyla 2.658.555 kişi memur olarak görev yapmaktadır.