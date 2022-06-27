2022 Temmuz yaşlılık maaşı zammı | Temmuz yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığına zam geldi mi? Temmuz'da yaşlılık maaşına zam gelecek mi? Ülkemizde emeklilik şartlarını taşıyamayan dar gelirli ailelere belli bir yaştan sonra yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) bağlanıyor. Binlerce kişi geçimini yaşlılık maaşı ile sağlıyor. 2022 yılı Ocak ayında zam yapılan yaşlılık aylığına Temmuz'da yapılacak zam merakla beklenmeye başlandı. Her 6 ayda bir zamlanan yaşlılık maaşına Temmuz ayında iyi bir zam yapılacağı bekleniyor.

2022 Temmuz yaşlılık maaşı zammı | Temmuz yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığına zam geldi mi? Temmuz'da yaşlılık maaşına zam gelecek mi? Ülkemizde emeklilik şartlarını taşıyamayan dar gelirli ailelere belli bir yaştan sonra yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) bağlanıyor. Binlerce kişi geçimini yaşlılık maaşı ile sağlıyor. 2022 yılı Ocak ayında zam yapılan yaşlılık aylığına Temmuz'da yapılacak zam merakla beklenmeye başlandı. Her 6 ayda bir zamlanan yaşlılık maaşına Temmuz ayında iyi bir zam yapılacağı bekleniyor.

2022 yılı Ocak ayında memurlara yapılan yaklaşık yüzde 35 zam oranının ardından sosyal yardım ödemeleri de artmıştı. Engelli aylığı, evde bakım parası gibi yaşlılık yalığı (56 Yaş maşı) da Ocak ayında artmıştı. Binlerce kişi devlet tarafından sosyal yardım olarak ödenen yaşlılık maaşının Temmuz ayında ne kadar olacağını araştırıyor.

2022 Temmuz yaşlılık maaşı zammı

2022 yılı Ocak ayında memurlara ve emeklilere yaklaşık olarak yüzde 35 oranında zam yapılmıştı. Bununla birlikte yaşlılık maaşları da artmıştı. 2022 1 Ocak -30 Haziran 2022 tarihleri arasında yaşlılık maaşının 1.084 TL olduğu açıklanmıştı. Memur maaşlarına en az yüzde 40 oranında zam yapılacağı açıklandı. Yaşlılık maaşlarına da Temmuz'da iyi bir artış olması bekleniyor.

Temmuz yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

Memur maaşlarına yapılcak zam oranının 4 Temmuz'da bellli olmasının ardından yaşlılık maaşlarına yapılacak artışın da açıklanması bekleniyor.

65 yaş aylığına zam geldi mi?

65 yaş aylığına her 6 ayda bir artış yapılıyor. Kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2022 yılı için 1.417,80 TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlara yaşlılık aylığı verilir. Yaşlılık aylığına 2022 Temmuz ayında da artış yapılması bekleniyor.

65 yaş aylığı nedir?

Devlet, ihtiyaç duyan her vatandaşına sosyal yardımda bulunuyor. Bunlardan biri de 65 yaş maaşı. 5 yaş aylığı 4.387 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımıyla hesaplanıyor. Memur aylık katsayısı ise memur ve memur emeklileri için toplu sözleşmede belirlenen zam oranı kadar 6 ayda bir arttığı için 65 yaş aylığının miktarı da 6 ayda bir artıyor.

65 yaş aylığı için nereye başvurulur?

65 yaşında ve üstünde olan kişilerin 2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaç vatandaşlarımıza yaşlı aylığı bağlama işlemleri şöyle yapılır:

Vatandaşlar öncelikle Valilik veya Kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden BAŞVURU EVRAKLARI alınır.

İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınır.

Alınan belgeler SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) - Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne teslim edilir.

SGK alınan belgeleri inceler ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verir.

65 yaş aylığı için başvuruyu yakını tarafından (VASİ) yapılması için mahkemeden VASİ'lik kararı alınır. Vasi olan kişinin başvuruda dikkat etmesi gerekenler:

Aylık Başvurusunda Bulunurken;

1. Başvurunuzun hizmetlerimiz kapsamında olup olmadığına

2. Başvurunuz aylık işleminin (aylık türünün) doğru olduğuna

3. Tüm belgelerin eksiksiz olarak doldurulduğuna,

4. Belgelerin ilgili yerlere onaylatılarak alındığına

5. Başvurunuzun ilgili Mal müdürlüğüne/ Defterdarlığa teslim edildiğine dikkat edin!

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