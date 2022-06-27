2022 Engelli evde bakım maaşı ne kadar? Temmuz evde bakım yardım parası ne kadar oldu? Zamlı engelli aylığı kaç TL? 2022 yılının ikinci 6 ayında milyonlarca çalışan maaşını zamlı alacak. Memurlar, işçiler, asgari ücretliler maaşlarına yapılacak Temmuz zammını merakla beklemeye başladı. Devlet tarafından ödenen sosyal yardımlara da Temmuz ayında zam gelecek. Engelli, evde bakım maaşlarında da Temmuz ayında artış olması bekleniyor. Peki engelli, evde bakım maaşı kaç TL olacak?

2022 Engelli evde bakım maaşı ne kadar? Temmuz evde bakım yardım parası ne kadar oldu? Zamlı engelli aylığı kaç TL? soruları zam oranlarının konuşulduğu şu günlerde pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. 2022 yılı Temmuz ayında milyonlarca çalışanın maaşına zam yapılacak. Memurlar, emekliler ve işçiler gibi asgari ücrete de zam konusunda sinayaller gelmeye başladı. 5 aylık ensflasyon verisinin ortaya çıkmasıyıla memurlara yapılacak zam oranı da belli olmaya başlandı. Açıklanan rakamlara göre memurlara ve emeklilere yüzde 40 oranında Temmuz zammı bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den maaş zamlarına ilişkin heyecanlandıran bir açıklama geldi. Bilgin "Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40... Ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız" diye konuştu. Bu açıklamaların ardından sosyal yardım alan binlerce kişi de kendi maaşlarında ne kadar artış olacağını merak edip araştırmaya başladı.

2022 Engelli evde bakım maaşı ne kadar?

2022 yılının Ocak ayında engelli evde bakım parasıda artış yapılmıştı. 1 Ocak 30 Haziran arasında geçerli olacak olan engelli evde bakım maaşlarına Temmuz ayında zam yapılması bekleniyor. Hayat pahalılığının ve yüksek enflasyonun zirve yaptığı şu günlerde engelli evde bakım parası alanlar da maaşlarda yapılacak zammı merakla beklemeye başladılar 2022 Ocak'ta 2 bin 354 TL ödeme yapılıyordu.

Temmuz evde bakım yardım parası ne kadar oldu?

2022 Ocak ayı itibari ile bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahiplerine 2 bin 354 TL ödeniyordu. 2022 Temmuz ayında engelli yakını evde bakım ücretlerine iyi bir zam gelmesi bekleniyor. Hükümetin artan hayat pahalılığı karşısında sosyal yardım alan vatandaşları mağdur etmeyeceği düşünlüyor.

Zamlı engelli aylığı kaç TL?

2022 Temmuz zamlı engelli maaşı da ocak ayında zamlanmıştı. Ocak zammı ile 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlendi. Engelli maaşlarına da Temmuz ayında zam gelecek.

NOT: Engelli evde bakım maaşı ve engelli aylığı ücretleri 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran enflasyon rakamlarından sonra yapılacak olan hesaplamalardan sonra duyurulması bekleniyor.

Engell evde bakım parası için nereye başvurmak gerekiyor?

Engell evde bakım parası için vatandaşlar ikametgâhın bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Evde bakım maaşı nedir?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

Evde Bakım Yardımına başvurmak için Engel Oranı Kaç olması gerekir?

Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Evde bakım maaşı alma şartları

1. Bu maaşı alabilmek için istenen şartların en önemlisi ve en çok aranılan şart gelir kriteri şartıdır. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TLdir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

2. Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.