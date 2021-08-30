Dünya bu krizi konuşuyor!

Otomotiv endüstrisi, tüm dünyada “çip” kaynaklı krizle boğuşmaya devam ediyor. Otomobilin yanı sıra ticari araç fabrikaları da çip nedeniyle üretim duraklamaları yaşarken, sorunun 2022’de de süreceği belirtiliyor.

Otomotiv endüstrisi, tüm dünyada “çip” kaynaklı krizle boğuşmaya devam ediyor. Otomobilin yanı sıra ticari araç fabrikaları da çip nedeniyle üretim duraklamaları yaşarken, sorunun 2022'de de süreceği belirtiliyor.

Milliyet'ten Levent Köprülü'nün ilgili yazısı şöyle; Yeni tip koronavirüsün otomotiv sektörünün başına açtığı bir başka bela olan “çip krizi” bütün hızıyla sürerken, önemli çip üreticileri, bu durumun 2022 yılını da “esir alması”nın beklendiğini söylüyor.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan üretim duraklamaları, bazı tesislerdeki grev ve yangınlar, evden çalışma döneminde TV, cep telefonu ve tablet gibi elektronik ürünlere talebin artması, tüm dünyada çip krizi yaşanmasına neden olmuştu.

Dünyada çip üretimi yapan firmaların azlığı ve yeni nesil araçlarda kullanılan çip sayısının artması da buna etki etmişti. Her ne kadar bazı tesislerde çip arzı artmış gibi görünse de talebin aşırı şekilde artması, sorunun bir türlü aşılamamasına neden oluyor. Tabii bu parçaların üreticilere teslim sürelerinin uzaması da cabası...

Farklı çözüm aranıyor

Bu da, pek çok üreticinin başta “üretim durdurma” olmak üzere farklı çözümlere yönelmesini kaçınılmaz hale getiriyor. Toyota'dan Volkswagen Grubu'na kadar pek çok üretici geçtiğimiz haftalarda üretimlerini geçici olarak durduracaklarını açıklamıştı.

Hatta Toyota, 14 fabrikasında üretime ara vereceğini açıklamıştı. Son olarak da Fiat, Peugeot, Citroen ve Opel'i bünyesinde bulunduran “Stellantis” bir açıklama yaparak, üç marka için tek çatı altında ticari araç üreten Sevel fabrikasında üretimin duracağını bildirdi. Bu kervana Daimler Grubu da katıldı.

Öte yandan Alman Porsche, araç sıkıntısı ve üretim aksaması yaşanmaması adına bazı araçlarında “kukla” çipler kullandığını açıkladı. Şirketin CEO'su Oliver Blum, “plasebo çipleri” diye de adlandırılan bu çiplerin, daha sonra, servislerde gerçekleriyle değiştireceklerini de kaydetti.

Bunun yanında otomotiv üreticilerinin, son dönemde ortaya çıkan “gerçekten de sahte” çipler nedeniyle zorluklar yaşandığı belirtiliyor.

Bu çiplerin, gerçek üreticileri taklit eden ve sahte üretim yapan firmalarca dolaşıma sokulduğu, üreticilere yollandığı söyleniyor.

Müşterileri arasında Toyota, Ford ve Honda'nın bulunduğu Japon çip üreticisi “Rohm”, sorunun 2022'de de süreceğini kaydederken, kapasite artırımı için yatırımlara başladığını ancak devreye girmesinin zaman alacağını bildirdi.

Geçen Eylül ayından bu yana tam kapasite çalıştıklarını belirten Rohm, buna rağmen artan siparişlere yetişemediklerini de vurguluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.