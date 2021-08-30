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Kabil'de havalimanına yönelik saldırı füzesavarlarla önlendi
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Kabil'de havalimanına yönelik saldırı füzesavarlarla önlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de tansiyon yüksek. Kabil Havalimanı'na yönelik yeni saldırı girişimi hava savunma sistemi tarafından engellendi.

2 Saat Önce
2021-08-30 07:37:42
Kabil'de havalimanına yönelik saldırı füzesavarlarla önlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de tansiyon yüksek. Kabil Havalimanı'na yönelik yeni saldırı girişimi hava savunma sistemi tarafından engellendi.

Tahliyelerin sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı 5 füzeyle hedef alındı.

Füzelerin füzesavarlar tarafından engellendiği belirtildi.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kabil Havalimanı yakınlarına daha önce düzenlenen roketli saldırıda 4'ü çocuk 6 kişi ölmüştü.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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