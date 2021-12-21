Dolar 10 liranın altına düşer mi? Dolar 10 TL olur mu? Dolar düştü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı döviz endeksli mevduat hesabı doların hızlı bir şekilde değer kaybetmesine neden oldu. Erdoğan açıklamasında 'Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.' dedi. Bu açıklamanın ardından dolar yüzde 30'a yakın düştü. Elinde dövizi ve altını olan vatandaşlar da dolar düşmeye devam eder mi sorusunu sormaya başladı.

Dolar 10 liranın altına düşer mi? Dolar 10 TL olur mu? Dolar düştü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı döviz endeksli mevduat hesabı doların hızlı bir şekilde değer kaybetmesine neden oldu. Erdoğan açıklamasında "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi. Bu açıklamanın ardından dolar yüzde 30'a yakın düştü. Elinde dövizi ve altını olan vatandaşlar da dolar düşmeye devam eder mi sorusunu sormaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'ndan sonra kameralar karşısına geçerek doları düşüren açıklamasını yaptı. Erdoğan açıklamasında şunları dedi "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."

Dolar düştü mü?

Dolar 21 Aralık Salı günü saat 08.00'de güne 15.56 TL seviyesinden başladı. Piyasaların açılmasıyla dolarda hızlı gerileme devam etti. Dolar/TL saat 09.00'da 12 TL'nin de altına indi. Dolar 09.15 sıralarında 11 TL 30 kuruştan işlem görüyor.

Dolar 10 liranın altına düşer mi?

Ekonomistler dolarda bir miktar daha düşüşün devam edeceği görüşünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı döviz endeksli TL mevduatı açıklaması piyasada havayı tamamen tersine çevirmiş durumda. Döviz endeksli TL mevduatı ile ilgili yasal düzenlemenin yakında Meclis'e gelmesiyle dolarda düşüşün daha da devam edeceği tahmin ediliyor.

Dolarda hızlı düşüş sürüyor

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı. Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası başlayan hızla düşüşünü sürdürdü ve yüzde 33,2 değer kaybederek 12,2756'ya kadar geriledi. Dolar 21 Aralık'ta 12 TL'nin de altına düştü. Dolarda hızlı değer kaybı sürüyor.

Dövize endeksli mevduat hesabı nasıl işleyecek?

Dünya Gazetesi yazarı Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, NTV'ye yaptığı açıklamalarda sistemin nasıl işleyeceğini açıkladı. Tolu sistemin işleyişine dair şunları söyledi: Dövize endeksli mevduat yöntemi için örnek vermek gerekirse, bankaya 100.000 TL'lik dövize endeksli hesap açıldığını varsayalım. Bu 32 günlük hesabın getirisi 2 bin TL olsun. Sisteme göre, hesabın açıldığı tarihte kura bakılacak ve daha sonra 32 gün sonra yeniden kura bakılacak. 100.000 bin TL vade sonunda stopaj kesintisi de olmadığı için 102.000 TL olarak ele alınacak. Aynı anda, 100.000 TL dövizde olsa, 32 sonra gün getirisine bakılacak. Döviz olarak getirisi 2 bin TL'nin altında ise hesap sahibine herhangi bir ödeme yapılmayacak. Hesap sahibinin 102.000 TL'si olacak. Ancak döviz getirisi örneğin 2.500 TL olarak gerçekleşmişse, aradaki 500 TL hesap sahibine ödenecek, yani 102.500 TL para dönüşü olacak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.