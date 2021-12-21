Döviz bürosu çalışma saati | Döviz büroları kaçta açılıyor? Döviz bürosu dolar kaçtan bozdurulur? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapılan Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklama doları hızlı şekilde düşmesine neden oldu. Dolardaki değer kaybı yüzde 30'a yaklaşırken vatandaşlar dövizini bozdurmak için döviz bürolarının bir an önce açılmasını bekliyor. Peki döviz bürolarında dolar makası var mı?

Döviz bürosu çalışma saati | Döviz büroları kaçta açılıyor? Döviz bürosu dolar kaçtan bozdurulur? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapılan Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklama doları hızlı şekilde düşmesine neden oldu. Dolardaki değer kaybı yüzde 30'a yaklaşırken vatandaşlar dövizini bozdurmak için döviz bürolarının bir an önce açılmasını bekliyor. Peki döviz bürolarında dolar makası var mı?

Dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan doların hızla düşüren açıklamayı yaptı. Erdoğan vatandaşın dolar almamasını sağlayacak "yeni bir finansal alternatif" üzerinde çalışıldığını açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunkları dedi: "Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak."

DOLAR HIZLA DÜŞTÜ

Erdoğan'ın açıklamasından önce 18,36 seviyesine kadar yükselen dolar/TL kuru, açıklamanın ardından 12,3'e kadar geriledi. Vatandaşlar döviz bürolarının açılmasını bekliyor. Döviz bürolarının açılmasıyla döviz bozdurma işleminin hızlanacağı tahmin ediliyor.

DÖVİZ BÜROLARININ ÇALIŞMA SAATLERİ

Ülkemizde hizmet vermekte olan döviz büroları sabah saat 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlarlar ve akşam saat 19:00 ile 20:00 saatleri arasında kapanırlar. Ancak 20:00'dan sonra açık olmaları da ayrıca yasaktır.

Döviz büroları sabahları Merkez Bankası ile beraber açılır. Çünkü piyasalar da bu saatte açılmakta ve anlık döviz kurları düşerek işlemler başlamaktadır.

DÖVİZ NEDİR?

Döviz, dar anlamda (çek, poliçe gibi) yabancı parayı temsil eden belgeler. Türkçede yabancı ülkelerin paralarına da döviz denmektedir. Herhangi bir ülkenin parasının, başka bir ülkenin (veya ülkelerin) parasına dönüştürülmesiyle ilgili işlemlere de döviz işlemi veya kambiyo işlemi denir. Döviz kelimesi Türkçeye Fransızca'daki deviseden geçmiştir. Genel olarak döviz dendiğinde milletlerarası ödemelerde kullanılan ödeme araçlarının tamamı ifade edilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.