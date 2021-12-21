Dolar ne kadar oldu? Dolar düşmeye devam eder mi? 21 Aralık dolar kaç liraya düştü? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolara endeksli TL mevduat sistemini açıklamasının ardından dolarda yüzde 30'a yakın hızlı bir değer kaybı yaşandı. Vatandaşlar 18 TL'yi gören doları ellerinden bir an önce çıkarmak için online işlemlerden dolarlarını satmaya başladı. Yaşanan bu gelişmelerden sonra dolar yatırımı olanlar 21 Aralık sabahı doların ne kadar olduğunu merak ediyor. Dolar 08.00 sıralarında 21 Aralık Salı gününe 13.56 TL seviyesinden başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile doların adeta çakılmasını sağladı. Erdoğan açıklamasında kimsenin TL'sini artık dolara çevirmek zorunda kalmayacağı yeni bir mevduat sistemi geleceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Dolar ne kadar oldu? Dolar düşmeye devam eder mi? 21 Aralık dolar kaç liraya düştü? sorularını sormaya başladı. 21 Aralık günü dolarını bozdurmak isteyenler de dolardaki düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor. dolarda yüzde 30'a yakın hızlı bir değer kaybı yaşandı. 21 Aralık günü de uzmanlara göre dolardaki düşüş sürebilir. Piyasada dolar alma eğlimi güçlü iken şimdi ise satma eylimi oldukça yüksek.

Dolar ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni TL mevduat sistemi açıklamasının ardından dolar hızla düştü. Hızlı bir gerileme gösteren dolar saat 08.00 itibarıyla 13,56 TL seviyelerinden işlem görüyor. 21 Aralık sabahı gram altın 781 TL'den, euro ise 15,27 TL seviyesinden işlem görmekte.

Dolar düşmeye devam eder mi?

Vatandaşlar 18 TL'yi gören doları ellerinden bir an önce çıkarmak için online işlemlerden dolarlarını satmaya başladı. Yaşanan bu gelişmelerden sonra dolar yatırımı olanlar 21 Aralık sabahı doların ne kadar olduğunu merak ediyor. Dolar 08.00 sıralarında 21 Aralık Salı gününe 13.56 TL seviyesinden başladı. Dolarda bir miktar daha geri çekilme bekleniyor. Piyasada güçlü bir dolar satma eylimi var ve bu eylimin uzun süre daha devam edeceği tahmin ediliyor. Piyasaya salınan dolar miktarı arttıkça doların düşmesi de daha da hızlı olabilir.

Erdoğan'dan yeni TL mevduatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir TL mevduat sistemini devreye alacaklarını duyurdu. Erdoğan konuşmasında şunları dedi: "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.