Döviz endeksli TL mevduat hesabı ne zaman başlayacak? Dolar endeksli mevduat hesabı ne zaman açılır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni TL mevduat hesabının devreye sokulacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında vatandaşların TL hesabının döviz karşısında değer kaybetmeyeceğini dövize endeksli olacak şekilde döviz artarsa TL hesabının da artacağını belirtti. Erdoğan'ın açıklamasından sonra dolar hızla düştü. Vatandaşlar yeni sistemin bir an önce hayata geçmesini bekliyor. Peki Dolar endeksli mevduat hesabı ne zaman kullanıma başlar?

Döviz endeksli TL mevduat hesabı ne zaman başlayacak? Dolar endeksli mevduat hesabı ne zaman açılır? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Erdıpan yaptığı açıklamada şunları belirtti; "İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."

Döviz endeksli TL mevduat hesabı ne zaman başlayacak?

Erdoğan'ın açıklamasından sonra dolar 18 TL seviyelerinden 12 TL seviyelerine kadar hızla düştü. Pİyasada dolar satma yönünde oluşan eylim doların bir miktar daha aşağı çekilmesine neden olabilir. Elindeki parayı döviz endeksli TL mevduat hesabına yatırmak siteyen vatandaşlar da Döviz endeksli TL mevduat hesabı ne zaman başlayacak? Dolar endeksi mevduat hesabı ne zaman açılır? Döviz endeksli mevduat sistemi başladı mı? sorularını sorara oldu. Döviz endeksli TL mevduat hesabı uygulaması henüz başlamadı. Bu uygulamanın önümüzdeki günlerde hayata geçmesi bekleniyor.

Dolar endeksli mevduat hesabı ne zaman açılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni TL mevduat sisteminde vatandaşların TL'si güvence altonda olacak. Dolarda yaşanan değer kazanımı TL mevduat hesabına aynen yansıyacak. Çalışmalarına başlanan bu sistemin önümüzdeki günlerde devreye alınması bekleniyor.

Dolar endeksli mevduat sistemi için yasal düzenleme

Sistemin hayata geçirilmesi için gereken yasal düzenlemenin, bu hafta Meclis'te görüşülecek torba yasaya eklenmesi bekleniyor. Yeni modelle birlikte vatandaş TL'deki değerkaybını endişe etmesine gerek kalmayacak.

Vatandaşın TL varlığı döviz karşısında değer kaybetmeyecek

Dünya Gazetesi yazarı Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, NTV'ye yaptığı açıklamalarda sistemin nasıl işleyeceğini açıkladı. Tolu şunları söyledi: "Dövize endeksli mevduat yöntemi için örnek vermek gerekirse, bankaya 100.000 TL'lik dövize endeksli hesap açıldığını varsayalım. Bu 32 günlük hesabın getirisi 2 bin TL olsun. Sisteme göre, hesabın açıldığı tarihte kura bakılacak ve daha sonra 32 gün sonra yeniden kura bakılacak. 100.000 bin TL vade sonunda stopaj kesintisi de olmadığı için 102.000 TL olarak ele alınacak. Aynı anda, 100.000 TL dövizde olsa, 32 sonra gün getirisine bakılacak. Döviz olarak getirisi 2 bin TL'nin altında ise hesap sahibine herhangi bir ödeme yapılmayacak. Hesap sahibinin 102.000 TL'si olacak. Ancak döviz getirisi örneğin 2.500 TL olarak gerçekleşmişse, aradaki 500 TL hesap sahibine ödenecek, yani 102.500 TL para dönüşü olacak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.