Bakan Kurum, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın 2021 yılını anlattı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2021 yılının, iklim krizi nedeniyle, Türkiye'de ve dünyada görülmemiş büyüklükte sel ve heyelanların, olağandışı yangınların yaşandığı bir yıl olarak geride bırakıldığını belirterek, yaşanan tüm bu olumsuzluklara ve pandemi şartlarına rağmen şehirlere, doğaya ve çevreye değer katacak birbirinden kıymetli proje ve yatırımların hayata geçirildiğini kaydetti.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu 2022 Yılı Bütçe Görüşmelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bakan Murat Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızla, mazlumun ve mağdurun yanında durarak Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacağız. Şimdiye kadar iklim değişikliğiyle mücadele görevlerimizi 20 yıldır ekolojik temelli ve bilimsel yöntemlerle kararlılıkla yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu amaçla yüce Meclis'imiz tarafından onaylanarak 10 Kasım Çarşamba günü itibarıyla yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması'nın ülkemize ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“Paris Sözleşmesi'nin çerçevesini daha adil bir çizgiye çektik”

Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na 6 yıl sonra taraf olmasını ise şu şekilde açıkladı:

“2015 yılında imzaladığımız Paris İklim Anlaşması'na 5 temel nedenden dolayı taraf olmamıştık. Bunlar; anlaşmada net taahhütlerin yer almaması, zaman çizelgelerinin net olmaması, hedefleri ölçmek için somut adım atılmaması, finansman konusundaki adaletsizlikler veen önemlisi de, muhataplarımızın, Türkiye olmadan Paris Anlaşması'nın yürüyemeyeceği gerçeğini yeterince görememesiydi. Bu süreçte yürüttüğümüz diplomasi ile sözleşmenin çerçevesini daha adil bir çizgiye çekmiş olduk.”

“Marmara Denizi'ni kurtardık”

Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtarma seferberliği kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Bakan Kurum,“İklim değişikliği ile mücadele kapsamında Marmara Denizi'ni Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ederek Marmara Denizi'mizi kurtardık.Marmara Denizi'nde deniz salyası oluşumunu önlemek için 6 Haziran'da bakanlıklarımız, valiliklerimiz, belediyelerimiz, bilim insanlarımız, STK'larımız ve özel sektörümüzün katılımıyla 22 maddelik ‘Marmara Denizi Eylem Planı'nı hazırladık.Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Marmara Denizini 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan ettik. Bu tarihî kararla; ekolojik değeri, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları, kültürel ve estetik değerleri yüksek olan Marmara Denizi'mizi koruma altına almış ve deniz yaşamının devamlılığını sağlamış olacağız.”ifadelerini kullandı.

“Depozito iade makinaları 2022'de hayatımıza giriyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında yüzde 13 olan geri kazanım oranını yüzde 22,4 seviyesine çıkardıklarını (yüzde 72 artış) açıklayan Bakan Murat Kurum, “Türkiye Çevre Ajansı'mızla depozito yönetim sistemini kuruyoruz. Online merkezi veri sistemini ve internet bağlantılı depozito iade makinalarımızı hazırlıyoruz. Uygulamayı 2022 Ocak ayı itibariyle başlatacağız. Ekonomimize yıllık 4 milyar lira katkı, on binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. Çevre yatırımları için belediyelerimize finansal destek sağlayarak atık azaltma çalışmalarına katkıda bulunduk.” dedi.

81 şehre 81 milyon metrekare millet bahçesi

81 şehre 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefi doğrultusunda 409 millet bahçesinden 113'ünü tamamladıkları bilgisini veren Bakan Kurum,sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“28 Ekim'de açılışını gerçekleştirdiğimiz Başkent Millet Bahçesi'ni, 15 günde 1 milyonun üzerinde vatandaşımızziyaret etti.Son 2 yılda, korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 9,6'dan yüzde 11,9'a çıkardık. Doğal alan ve tür kaybını engellemek için bu oranı OECD ortalaması olan yüzde 17'ye çıkaracağız. Bugün itibarıyla ülkemizdeki korunan alan büyüklüğümüzü yaklaşık 93 bin kilometrekareye ulaştırdık. 395 hektar büyüklüğünde 147 adet doğal sit alanı ilan ettik. Bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve çevre dostu sokaklarımızın yapımını kesintisiz sürdürüyoruz. Ankara'dan; Karadeniz'de Kızılırmak Deltasına, Ege'de Foça'ya, Akdeniz'de Patara'ya ve Doğu Anadolu'da Van Gölü'ne uzanan 4 ekolojik hatta çalışmalarımız sürüyor.”

“İzmir konutlarının ilk teslimi 26 Kasım'da”

“2020 yılı Ocak ayında meydana gelen Elazığ depremi sonrası söz verdiğimiz konutlarımızı, köy evlerimizi, okul, cami, yurt, pansiyon ve ahırlarımızı bir yıl içinde tamamlayarak Elazığlı ve Malatyalı hemşehrilerimize teslim ettik.” diyen Bakan Kurum, bu süreçte afetten etkilenen vatandaşlara taşınma, eşya ve kira yardımı da yaparak tek bir vatandaşın bile zor durumda bırakılmadığını,devletin şefkat elinin her zaman vatandaşlarının üzerinde olduğunu,her afette devletin tüm kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının ilk saatlerden itibaren sahada etkin bir şekilde çalıştığını dile getirdi.

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir depremi sonrasında yapımına başlanan 5 bin 40 konut ve 349 iş yeri olmak üzere toplam 5 bin 389 bağımsız birimin ilk teslimlerinin26 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirileceğini, geriye kalanların da etaplar hâlinde teslim edileceğini söyleyen Murat Kurum, afet konutlarının TOKİ eliyle kısa sürelerde tamamlandığını, TOKİ'nin sosyal konutlarla birlikte bugüne kadar 1,1 milyon konut ürettiğini, alt gelir grubundan evi olmayan kalmayıncaya kadar sosyal konut üretimine devam edileceğini ifade etti.

İklim değişikliğinin sonucu olarak artan sıcaklıklarla bu yıl farklı bölgelerde birçok yangının meydana geldiğini anımsatan Kurum, Antalya ve Muğla'da 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları sonrasında Bakanlık tarafından köylerin altyapısının yenilendiğini, yöresel mimariye uygun köy evlerini, ahır, depo, cami ve okullarla birlikte tamamladıklarını, Antalya ve Muğla'da toplam bin 423 konut ve 730 ahır yaptıklarını söyledi.

İklim değişikliğinin bir başka yansıması olan sel felaketlerinden Türkiye'nin de etkilendiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize, Giresun, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 2 bin 248 konut, 220 köy evi, 132 iş yeri ve 5 çay evinin yapımının sürdüğünü kaydederek, “Kaybettiğimiz onlarca vatandaşımızın acısını en derinde hissediyoruz.” diye konuştu.

“Kentsel Dönüşüm Seferberliğini başlattık”

Akıllı şehir uygulamasıyla 81 ili geleceğe hazırladıklarını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Türkiye'nin en büyük şehircilik hareketi olan Kentsel Dönüşüm Seferberliğini başlattıklarını belirterek,“81 ilin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları yenilemeye devam ediyoruz. 1,7 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. 330 bin dönüşüm ve sosyal konutun inşası da hızla devam ediyor. TOKİ konutları ve yapı denetim sistemiyle binaların yüzde 65'ini güvenli hâle getirdik. 54 milyondan fazla vatandaşımıza, afetlere karşı güvenli konutlarda oturma imkânı sağladık.” dedi.

İstanbul'da depreme hazırlık çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyleyen Bakan Kurum, “Bugün İstanbul'umuzun neresine giderseniz gidin orada mutlaka bir kentsel dönüşüm projemizi, yeni konutlarımızı, yeni iş yerlerimizi görürsünüz. Bu kapsamda 367 bin konut ve iş yerinin kentsel dönüşümünü tamamladık. 130 bin bağımsız birimde kentsel dönüşüm çalışmalarımız ise devam ediyor.” şeklinde konuştu.

“Tarihî kent meydanları ile mirasa sahip çıkıyoruz”

“Tarihî meydanlarımız, kültür mirasımızın en zengin tezahürleridir.” diyen Bakan Murat Kurum, şunları söyledi:

“Milletimiz üzerinde derin izleri olan bu kentsel mirasın bozulmasına müsaade etmiyoruz. ‘Tarihe vefa, geçmişe saygı' sloganıyla bugün tam 44 ilimizde, 79 tarihî meydanımızı yeniden ihya ediyoruz. Ankara Hergelen Meydanı, Konya Mevlâna Meydanı, Bursa Hanlar Bölgesi, Erzurum Tarihî Meydanı, Afyonkarahisar Mısri ve İmaret Camisi çevresi, Kayseri Kaleiçi mevkii, Yozgat Çapanoğlu Cami, Kastamonu Nasrullah Cami çevresi, Muş, Bitlis, Kütahya ve Sinop yenileme projelerimizi sürdürüyoruz. Bitlis Tarihî Kent Meydanı Yenileme ve Sokak Sağlıklaştırmaçalışmalarıyla Bitlis'imizin tarihî zenginliğini gün yüzüne çıkaracağız. Bursa'mızda da Tarihî Kent Meydanı ve Cephe Yenileme ile Sokak Sağlıklaştırma çalışmalarıyla ecdadımızın emanetini koruyacağız.”

“Hayvancılık bölgesinin temelleri atılacak”

45 ayrı projede 7 bin 400 tarım köy konutunun yapımını tamamladıkları bilgisini de veren Bakan Kurum, hayvancılığı desteklemek amacıyla yarın Ağrı'da olacaklarını ve 10 bin 600 baş hayvan kapasiteli 314 ahır ünitesi ile 3 veteriner binasının yer aldığı hayvancılık bölgesinin temellerini atacaklarını açıkladı. Kurum, bu proje ile Ağrı'nın içinde bulunan, bölge halkını rahatsız eden, kirlilik oluşturan ahırların şehrin dışına taşınmış olacağını kaydetti.

2022 Yılı Bütçe Teklifi

2022 yılı Bütçe Teklifi'nde, Bakanlık bütçesinin 4 milyar 873 milyon 653 bin lira, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin 1 milyar 662 milyon 712 bin lira, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bütçesinin 678 milyon 380 bin lira olarak yer aldığını da açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“İnşallah 2022 yılı, şehirciliğimize yön verecek çevre projeleri, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum, akıllı şehir uygulamaları ve coğrafi veriler, kentsel dönüşüm konularında yeniliklerle dolu bir yıl olacak. 81 ilimize, 84 milyon vatandaşımıza, merkez teşkilatımızla, taşra teşkilatımızla, tüm ekibimizle gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız için, büyük Türkiye için, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhuriyetimizin 100. yılını dev eserlerle taçlandıracağız.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.