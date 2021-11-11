Yunus Güner kimdir? Yunus Güner hangi dizide oynadı? Genç oyuncu Yunus Güner'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haber Yunus Güner'in yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Bir çok dizide ve filmde oynayan Yunus Güner'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Hayata gözlerini yuman sanatçının hayatı ve merak edilmeye başlandı. İşte Yunus Güner'in biyografisi...

Yunus Güner kimdir? Yunus Güner hangi dizide oynadı? Genç oyuncu Yunus Güner'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haber Yunus Güner'in yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Bir çok dizide ve filmde oynayan Yunus Güner'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Hayata gözlerini yuman sanatçının hayatı ve merak edilmeye başlandı.

Ünlü dizi oyuncusu Yunus Güner'den acı haber geldi. Yunus Güner'in evinde kal krizi sonucu öldüğü bildirildi. Acı haberi Süha Uygur sosyal medya hesabından duyurdu. 49 yaşında hayata gözlerini yuman Yunus Güner “Dudaktan Kalbe” dizisinde ‘Namık' karakteriyle tanınıyordu. İşte Yunus Güner'in hayatı ve biyografisi...

Yunus Güner kimdir?

Yunus Güner 1 Nisan 1972 yılında dünyaya geldi.

Konservatuar bölümünü bitiren Yunus Güner daha sonra dizilerde rol almaya başladı.

Dudaktan Kalbe adlıdizisindeki Namık karakteri ile hafızalara kazınan Yunus Güner 49 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yunus Güner; Evli ve Öfkeli, Gulyabani, Mavi Pansiyon, Dudaktan Kalbe, Duvar, Bütün Çocuklarım projelerinde yer almıştı.

11 Kasım 2021 tarihinde Beyoğlu'ndan bulunan evinde kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

Yunus Güner, 'Dudaktan Kalbe' adlı uyarlama dizide 'Namık' karakteri ile geniş kitlelerce tanınmıştı.

Oyuncu verdiği bir ropörtajında kendisi ile ilgili şunları söylemişti: "Aslında ben bugüne kadar çok işte yer aldım ama ön plana çıkmak için çok uğraşmadım. Konservatuvarı bitirdikten sonra birkaç dizide rol aldım, sonra da dört sezon Tiyatro İstanbul'da çalıştım. Ardından tekrar dizilere döndüm. Bugüne dek hep sadece sevdiğim, bir parçası olmak istediğim işlerde yer aldım."

Yunus Güner neden öldü?

Ünlü tiyatrocu ve dizi oyuncusu Yunus Güner kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.