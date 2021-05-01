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Bakan Kurum'dan ''Kanal İstanbul'' açıklaması: İstanbul depremini tetiklemez

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi’nin temelinin yaz aylarında atılacağını ifade ederek, projenin İstanbul depremini tetiklemeyeceğini açıkladı.

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01.05.2021 16:59:41
Bakan Kurum'dan ''Kanal İstanbul'' açıklaması: İstanbul depremini tetiklemez

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. İl Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık eden Bakan Kurum, daha sonra Elazığ depreminin ardından yapımı süren konutlarda incelemede bulundu.

Sürsürü Mahallesi'ndeki şantiye alanında yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Bakan Kurum, 24 Ocak 2020'deki depremin ardından Elazığ ve Malatya'da 27 bin konutun dönüşümünü başlattıklarını söyledi. Bakan Kurum, "Deprem esnasında Elazığ'da çok önemli bir süreç yürüttük. 84 bin binada hasar tespit çalışması yaptık. Elazığ ve Malatya'da 27 bin konutun dönüşümünü başlattık. Depremin üzerinden bir yıl geçmeden 8 bin konutu vatandaşımıza teslim ettik. Şu an Elazığ'da biten konut sayısı 11 bin bağımsız bölümü aşmıştır. Yine Malatya'da sürdürdüğümüz 4 bine yakın bağımsız bölümün de yarısı tamamlandı, kalan yarısında da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 3 bin 500 tarım köy konutu yapıyoruz. Tarım köy konutları, kırsal kalkınmayı sağlayacak köylerimizin, beldelerimizin kalkınmasına fayda sağlayacak. Elazığ'da kalan konutları yıl sonu teslim edeceğiz. Şehrin kuzeyinde, güneyinde, batısı ve doğusunda da yerleşim alanları inşa ediyoruz. Şehri dört tarafta da büyütecek ve bu noktada 50 yılını planlayacak şekliyle inşa etmeye gayret gösteriyoruz. O yüzden bizim sosyal konut talebine ilişkin yapımımız devam edecek. Ancak önceliğimiz dediğim gibi vatandaşlarımızı bir an önce evlerine yerleştirmektir: Akabinde yine bu projeleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'KANAL İSTANBUL, BOĞAZI KURTARMA PROJESİ'

Bakan Kurum, Kanal İstanbul projesinin temelinin önümüzdeki yaz aylarında atılacağını ifade etti. Kanal İstanbul projesini, Türkiye için çok önemli bir şehircilik ve Boğaz'ı kurtarma projesi olarak gördüklerini söyleyen Bakan Kurum, "Kanal İstanbul sürecini Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yazın temelini atacaktır. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tüm planlamaları yaptık. Bu planlamalar çerçevesinde gerek çevre düzeni planı, gerek 5001 ölçekli uygulama imar planını onayladık ve askıya çıktık. Biz eser üretiyoruz. 19 yıldır hep eser üreterek, milletimize hizmet ederek bugünlere geldik. Aynı anlayışla projelerimizi yapacağız. Kanal İstanbul projesi de aziz İstanbul için, Türkiye için çok önemli şehircilik projesidir. Boğazı'mızı kurtarma projesidir. Her türlü detay proje içerisinde düşünülmüş ve buna göre tedbir alınmıştır. Hiçbir şekilde İstanbul'da depremi tetiklemeyecektir, su kaynaklarına zarar vermeyecektir. Çevreye, ekolojik koridorlara ilişkin, oradaki yaban hayata ilişkin her türlü tedbir alınmıştır. İlave bir nüfus gelmeyecektir ki; 500 bin nüfusu İstanbul'un dönüşümü için rezerv, üniversite alanlarımızla birlikte kullanacağız. İçinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları olacak. Doğallığıyla, güzelliğiyle İstanbul'a ve ülkemize marka, değer katacak bir proje olacaktır. Kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Gelen itirazları değerlendiriyoruz. Her türlü itiraz karşısında düzeltilmesi gerekenleri düzeltmeye gayret gösteriyoruz. Bu anlayışla Kanal İstanbul projesini yürüteceğiz" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan